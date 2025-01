Wall Street : séance '3 sorcières' réussie, gain hebdo +2,5% information fournie par Cercle Finance • 17/01/2025 à 22:59









(CercleFinance.com) - Wall Street a poussé très fort à la hausse jusqu'à la mi-séance puis a réduit un peu son avance dans l'après-midi.



Cette séance des '3 sorcières' sauve en réalité le terme boursier de janvier puisque les gains du jour sont quasiment équivalents aux gains du mois (sauf pour le Dow Jones).



Les acheteurs ont continué de privilégier les valeurs du Nasdaq (+1,5% à 19.630 pour un score hebdo de +2,5%), le S&P500 s'est hissé jusque vers 6.015 (+1,3%) mais en termine à 5.996 (+1% et +2,9% en hebdo) juste en dessous des 6.000Pts, plombé par les 'pharmas': Merck -2,8%, Eli & Lilly -4,3% et Regeneron -1,8%.



Le Nasdaq-100 (+1,65%) a été dopé par Intel +9,2%, Marvell +6,1%, Broadcom +3%, Micron +3,1%, Applied Materials +3% et AMD +2,5%.



Notons que tous les actifs spéculatifs flambent depuis 48H, et notamment les cryptos avec un BTC à 105.900$ qui renoue avec ses sommets contre 90.000 en début de semaine (toujours cette rumeur de création d'une 'réserve' en cryptos à l'initiative de Donald Trump)... et qui s'emballe littéralement à la hausse avec +16% en 5 séances.

Sur le front 'macro', les nouvelles sont plutôt bonnes : la production industrielle des Etats-Unis s'est accrue de 0,9% en décembre d'après la Fed (plus que prévu), après un modeste +0,1% en novembre.



La Fed précise que 'la hausse de la production d'aéronefs et de pièces a contribué à hauteur de 0,2 point de pourcentage à cette croissance à la suite de la résolution d'un arrêt de travail chez un grand constructeur aéronautique (c'est-à-dire Boeing)'.



Toujours selon la Réserve fédérale, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine s'est amélioré de 0,6 point à 77,6% en décembre, un niveau encore inférieur de 2,1 points à sa moyenne de long terme (1972-2023).



Le Département du Commerce fait état d'un bond de 15,8% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en décembre 2024 par rapport au mois précédent, pour s'établir à 1.499.000 en rythme annualisé.



Les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures-, se sont pour leur part tassés de 0,7% à 1.483.000 le mois dernier.



Si les 'cryptos' s'imposent haut la main comme les vedettes de la semaine, le pétrole 'WTI' (78$) s'est envolé de +2,4% en hebdo et se rapproche de ses plus hauts depuis l'été dernier (mi-août).







