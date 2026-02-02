Wall Street se tend : la Fed change de tête, l'or ne sait plus où donner de la sienne
La fin de la semaine a été marquée par la nomination de Kevin Warsh à la présidence de la Fed. "Les investisseurs le perçoivent comme un fidèle de Trump, dont les récentes prises de position en matière de politique monétaire sont en phase avec celles du président", souligne Jack Janasiewicz, gestionnaire de portefeuille et stratégiste principal chez Natixis Investment Managers Solutions.
Warsh, un homme scruté par les marchés
Selon les analystes de Goldman Sachs, Warsh compte baisser les taux d'intérêt (pour soutenir l'économie réelle) tout en réduisant agressivement la taille du bilan de la Fed afin de limiter l'inflation et l'impact sur les marchés d'actifs.
Par ailleurs, le futur dirigeant de la Fed rejette l'alignement strict sur les règles internationales (Bâle), affirmant que les standards mondiaux ne doivent pas dicter la politique bancaire américaine, souligne-t-on chez Goldman Sachs.
Alerte rouge sur le métal jaune
Les marchés digèrent aussi les soubresauts qui ont agité le marché des métaux précieux en fin de semaine. Après avoir inscrit des records en début de semaine dernière, l'or a décroché de plus de 9% vendredi, sa plus forte baisse journalière depuis 1983. Le mouvement s'est prolongé lundi, avec un nouveau repli de 2%, à 4 616 dollars américains l'once en milieu de matinée. Au même moment, l'argent abandonnait 3%, à 77,44 USD, après avoir plongé de 27% lors de la séance précédente. En début d'après-midi, les métaux précieux tentaient un modeste rebond... La volatilité reste donc forte.
"Ces deux actifs étaient devenus des fourre-tout au fil des mois", estime Alexandre Baradez, responsable de l'analyse de marché chez IG France."Valeur refuge contre le risque géopolitique, valeur refuge contre la baisse du dollar, anticipation de nouvelles baisses de taux de la Fed avec la pression politique de la Maison-Blanche, demande industrielle notamment pour l'argent avec des tensions sur le marché physique... et probablement beaucoup de spéculation", ajoute-t-il.
Il faut aussi souligner que la hausse des marges requises sur les grandes bourses d'échange de produits dérivés, comme CME Group, a contribué à ces débouclages de positions.
Sur le front des résultats, les marchés prendront connaissance des publications de Palantir, Walt Disney ou encore Intesa Sanpaolo.
Les valeurs en mouvement
Dans l'actualité des sociétés états-uniennes, Nvidia cède près de 1% avant Bourse dans un contexte d'incertitudes croissantes autour de son projet d'investissement massif dans OpenAI. Initialement annoncé en septembre 2025, cet engagement prévoyait jusqu'à 100 milliards de dollars pour le développement d'infrastructures de calcul destinées à la start-up d'intelligence artificielle, mais le projet semble aujourd'hui en suspens.
Walt Disney indique avoir vu son BPA ajusté diminuer de 7%, à 1,63 dollar au titre de son premier trimestre comptable, dépassant toutefois d'environ 4% le consensus de marché, pour un profit opérationnel des segments en repli de 9%, à 4,6 milliards.
AT&T annonce avoir finalisé l'acquisition de la quasi-totalité de l'activité fibre de masse de Lumen, pour 5,75 milliards de dollars, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire, sous réserve des ajustements habituels.
Côté recommandations Jefferies confirme son conseil "conserver" sur Northrop Grumman, assorti d'un objectif de cours relevé de 630 USD à 690 USD, après des résultats du quatrième trimestre qu'il juge "solides", tirés par une croissance organique de 10%.
Jefferies a aussi confirmé son conseil "acheter" sur Boeing, assorti d'un objectif de cours relevé de 290 USD à 295 USD.
En bref
La séance s'annonce calme sur le front des statistiques. Outre-Atlantique, sera seulement attendu vers 16h l'indice ISM manufacturier au titre du mois de janvier. L'indice était ressorti à 47,9 en décembre. Les analystes l'attendent à 48,5 ce mois-ci.
Le WTI recule de 2,2 %, autour des 61,8 USD (le Brent décoche quant à lui de 6,7%), tandis que le billet vert gagne 0,15% face à l'euro, à 0,84 EUR.
