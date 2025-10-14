Wall Street se reprend quelque peu après un début de séance dans le rouge foncé

(AOF) - En net repli à l’ouverture, les indices américains ont réussi à rattraper une partie de leur retard. Si les investisseurs s’inquiètent de la relance de la guerre commerciale entre Pékin et Washington, ils doivent également composer avec le début de la saison des résultats. De nombreuses banques ont publié les leurs. Ceux de Goldman Sachs et JPMorgan sont par exemple sanctionnés même si les deux géants ont dévoilé des bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes. Dans ces conditions, à 17h30, le S&P500 cède 0,48%, le Nasdaq Composite recule de 0,88%, tandis que le Dow Jones ne perd que 0,07%.

Wells Fargo (+6,18%, à 83,80 dollars) se distingue parmi les banques américaines. L'établissement bancaire bénéficie du relèvement de son objectif de rentabilité à la suite de la décision de la Fed, en juin, de supprimer le plafonnement de ses actifs à 1950 milliards de dollars. Il lui avait été imposé en février 2008 à la suite du scandale des comptes fictifs. Wells Fargo cible désormais une rentabilité des fonds propres tangibles (ROTCE) comprise entre 17% et 18%, contre 15% auparavant.

Les chiffres économiques du jour

Aucune publication macro-économique d'envergure n'est programmée aujourd'hui.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AMD/Oracle

Oracle et AMD ont annoncé une expansion " majeure " de leur collaboration afin d'aider leurs clients à développer considérablement leurs capacités et leurs initiatives en matière d'IA. Oracle Cloud Infrastructure (OCI) sera le partenaire de lancement du premier supercluster IA accessible au public et équipé de GPU AMD Instinct MI450 Series, l'accélérateur pour l'IA de nouvelle génération du concurrent de Nvidia. Le déploiement initial de 50 000 GPU débutera au troisième trimestre 2026 et se poursuivra en 2027 et au-delà.

BlackRock

BlackRock a dévoilé des profits et une collecte supérieurs aux attentes, mais aussi un encours record au troisième trimestre. Le premier gestionnaire d'actifs du monde a vu son bénéfice net chuter de 19%, à 1,32 milliard de dollars, soit 8,43 dollars par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 11,55 dollars, soir 8 cents de mieux qu'attendu. Sur cette période, le chiffre d'affaires a bondi de 25%, à 6,5 milliards de dollars.

Boeing

Boeing a remporté plusieurs contrats pluriannuels d'une valeur d'environ 2,7 milliards de dollars pour la production de capteurs Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3). Dans le cadre de ces contrats, le constructeur aéronautique américain livrera plus de 3 000 capteurs à un rythme pouvant atteindre 750 unités par an jusqu'en 2030. Boeing travaillera en étroite collaboration avec Lockheed Martin et l'armée américaine afin d'augmenter encore les cadences de production et d'atteindre les nouveaux objectifs fixés pour l'intercepteur PAC-3.

Citigroup

Citigroup a surpassé les attentes au troisième trimestre grâce ses métiers de courtage. Le bénéfice net a augmenté de 16%, à 3,75 milliards de dollars, soit 1,86 dollar par action. Ce trimestre intègre une dépréciation de survaleurs de 714 millions de dollars liée à la cession de 25% du capital de la banque mexicaine, Banamex. Les revenus ont augmenté de 9%, à 22,09 milliards de dollars, sachant que le marché ciblait 21,12 milliards de dollars.

Domino's Pizza

Au troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires de Domino's Pizza a augmenté sur un an de 6,2% à 1,15 milliard de dollars. Il dépasse le consensus de 1,14 milliard de dollars. Les ventes ont augmenté en raison de la hausse des revenus de la chaîne d'approvisionnement et de celle des redevances et des frais de franchise aux États-Unis, ainsi que des revenus publicitaires. Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 12,2% à 223,2 millions de dollars sur cette période. En revanche, le bénéfice net a diminué de 5,2% à 139,3 millions de dollars.

General Motors

General Motors a annoncé une charge de 1,6 milliard de dollars pour General Motors North America, qui sera comptée pour le trimestre clos le 30 septembre. Cette décision est liée au ralentissement du taux d'adoption des véhicules électriques (VE) qui a conduit la société à réévaluer sa capacité de production dans ce domaine et son empreinte industrielle.

Goldman Sachs

Goldman Sachs a dévoilé des profits plus importants qu'anticipé grâce à ses activités de banque d'investissement. Au troisième trimestre, le bénéfice net de la célèbre banque d'affaires a augmenté de 37%, à 4,1 milliards de dollars, soit 12,25 dollars par action. Ce dernier est nettement supérieur au consensus s'élevant à 11,04 dollars, mais les analystes éprouvent historiquement des difficultés à évaluer la performance de la banque au niveau du bénéfice par action.

Honeywell

Honeywell a publié son 34e rapport annuel Global Business Aviation Outlook, qui prévoit un nombre record de livraisons de nouveaux jets d'affaires au cours de la prochaine décennie. Près de 8 500 appareils seront livrés sur cette période, d'une valeur estimée à 283 milliards de dollars (soit le chiffre le plus élevé en 34 ans d'existence du rapport), avec un taux de croissance annuel moyen de 3%. Les livraisons de nouveaux jets d'affaires en 2026 devraient être supérieures de 5% à celles de 2025.

Johnson & Johnson

Au troisième trimestre, le bénéfice net de Johnson & Johnson s'est élevé à 5,152 milliards de dollars, soit un bond de 91,2% par rapport à la même période un an plus tôt. Parallèlement, le bénéfice dilué par action a quasiment connu la même progression pour atteindre 2,12 dollars, contre 1,11 dollar au troisième trimestre 2024. Enfin, le chiffre d'affaires a augmenté de 6,8%, à 23,993 milliards de dollars.

JPMorgan

JPMorgan a dévoilé des résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre grâce au courtage et à la banque d'investissement. Sur cette période, la banque américaine a généré un bénéfice net en progression de 12%, à 14,39 milliards de dollars, soit 5,07 dollars par action. Les analystes anticipaient seulement 4,85 dollars. JPMorgan a profité d'une progression de 9% des revenus ajustés à 47,12 milliards de dollars. Les revenus d'intérêts sont en hausse de 2%, à 24,1 milliards de dollars. Le marché visait 45,48 milliards de dollars de revenus ajustés.