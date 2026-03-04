 Aller au contenu principal
Wall Street se reprend, aidée par une détente des prix du pétrole
information fournie par AFP 04/03/2026 à 16:31

Un opérateur à la Bourse de New York, le 2 mars 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de New York a ouvert en petite hausse mercredi, soulagée par une accalmie sur le marché du pétrole après la flambée des prix provoquée par la guerre au Moyen-Orient, contribuant à apaiser les craintes inflationnistes.

Vers 15H00 GMT (16H00 à Paris), le Dow Jones prenait 0,13%, l'indice Nasdaq progressait de 0,77% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,27%.

La veille, les indices avaient nettement chuté à l'ouverture mais étaient parvenus à réduire leurs pertes pendant la séance.

"Le marché est en train de se défaire de certaines de ses préoccupations concernant l'Iran", explique auprès de l'AFP Sam Stovall, analyste de CFRA.

Donald Trump a assuré que la marine des Etats-Unis pourrait escorter des pétroliers "si nécessaire" à travers le détroit d'Ormuz, une annonce qui avait déjà limité les pertes de Wall Street mardi. Environ 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié (GNL) mondial transite par ce passage stratégique.

Cette annonce a permis de contenir la flambée des prix du pétrole et du gaz mardi, aidant à atténuer les craintes inflationnistes qui ont prévalu sur le marché ces derniers jours. Mercredi, au moment de l'ouverture des marchés américains, les cours du pétrole et du gaz s'inscrivaient en repli.

"Si de nouveaux éléments viennent perturber le flux pétrolier (...) et donc les prix" du brut, la Bourse américaine pourrait être à nouveau échauffée, prévient toutefois M. Stovall.

A son cinquième jour, la guerre au Moyen-Orient s'est étendue à des degrés très divers sur trois nouveaux territoires: au large du Sri Lanka, à proximité du ciel turc et en zone kurde irakienne.

En parallèle, bien que "l'attention reste focalisée sur le Moyen-Orient", Wall Street profite quelque peu de chiffres de l'emploi meilleurs qu'attendu dans le secteur privé aux Etats-Unis, note M. Stovall.

En février, 63.000 créations nettes d'emplois ont été enregistrées, contre 11.000 un mois plus tôt, selon un rapport publié mercredi. Les analystes tablaient sur un ajout de 48.000 emplois.

"Ces chiffres sont arrivés à point nommé pour un marché qui cherche à profiter d'un rebond", souligne Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Les opérateurs attendent désormais le rapport officiel sur le marché du travail vendredi.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts de l'Etat américain à 10 ans se tendait très légèrement, évoluant autour de 4,07% contre 4,06% la veille en clôture.

Au tableau des valeurs, les titres associés au secteur des cryptomonnaies profitaient de la hausse du bitcoin , à l'image des plateformes d'échange Coinbase (+9,11%) et Robinhood (+5,81%) ou du "mineur" (créateur de monnaie numérique) Riot Platforms (+4,25%).

La chaîne de prêt-à-porter à bas coûts Ross Stores gagnait 5,53% à 208,57 dollars, profitant de performances financières meilleures qu'escompté pour le quatrième trimestre.

Le titre du spécialiste de la cybersécurité CrowdStrike évoluait dans le rouge (-1,36% à 386,11 dollars) après avoir publié des résultats conformes aux attentes du marché.

Le laboratoire Moderna prenait 5,91% à 52,77 dollars après l'annonce d'un accord pour résoudre un litige concernant son vaccin contre le Covid-19.

Les investisseurs attendent désormais les résultats du fabricant de semi-condcuteurs Broadcom après la clôture et du distributeur de demi-gros Costco jeudi.

Nasdaq

Valeurs associées

BTC/USD
73 326,9739 USD CryptoCompare +7,41%
COINBASE GLB RG-A
208,9300 USD NASDAQ +14,57%
COSTCO WHSL
1 006,7400 USD NASDAQ -0,10%
ROBINHOOD MARKETS
82,2100 USD NASDAQ +8,07%
ROSS STORES
213,5200 USD NASDAQ +8,03%
S&P GLOBAL
445,565 USD NYSE +0,35%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

