Wall Street se montre optimiste à l'égard de la Central Bancompany après son introduction en bourse pour un montant de 373 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 décembre - ** Les courtiers de Wall Street commencent à couvrir la banque régionale Central Bancompany CBC.O sur une note haussière lundi alors que la période de restriction de la recherche post-introduction en bourse prend fin

** La société Piper Sandler initie la couverture de CBC avec une note de "surpondération" et un objectif de cours de 28 $, ce qui représente une hausse de 21,6 % par rapport à la dernière clôture

** La société de courtage cite le rendement des actifs de premier ordre de CBC, avec une base de dépôts à faible coût et un capital excédentaire

** CBC est bien positionnée pour une croissance du BPA par le biais de fusions et d'acquisitions, soutenue par un capital excédentaire d'environ 1,9 milliard de dollars et une liquidité accrue après l'introduction en bourse, selon la société de courtage

** Bank of America commence à couvrir l'action avec une note d'achat et un objectif de cours de 27 dollars, soit une hausse de 17,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Stephens initie la couverture de CBC avec une note de "surpondération" et un objectif de cours de 29 $, soit une hausse de 25,9 % par rapport à la dernière clôture

** CBC a fait ses débuts sur le Nasdaq le 20 novembre après une introduction en bourse de 373,3 millions de dollars

** À la clôture de vendredi, CBC a progressé de 78,5 % depuis le début de l'année