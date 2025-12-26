Wall Street se maintient autour de ses records, les métaux précieux augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les indices restent à des niveaux record, les traders attendent un rallye du Père Noël

L'or et l'argent battent des records en raison des attentes de baisse des taux et de la géopolitique

Le dollar sous pression, les investisseurs s'interrogeant sur les taux d'intérêt

Le yen s'affaiblit en raison des inquiétudes persistantes concernant l'intervention

(Mise à jour avec les prix de l'après-midi) par Isla Binnie et Ankur Banerjee

Les principaux indices boursiers américains ont oscillé autour de sommets record vendredi lors de transactions limitées après Noël, tandis que les attentes de réductions des taux d'intérêt de la Réserve fédérale et l'attrait pour les valeurs refuges ont poussé les prix des métaux précieux vers des sommets historiques.

Les jours fériés ont maintenu les marchés fermés en Australie, à Hong Kong et dans la plupart des pays d'Europe, mais les bourses qui étaient ouvertes se sont efforcées de terminer l'année en territoire positif, les actions asiatiques ayant atteint des sommets de plusieurs semaines lors de la séance de transactions précédente.

L'indice de référence S&P 500 .SPX était en baisse de 0,03% ce jour-là à New York, l'indice de référence Dow Jones Industrial Average .DJI a baissé de 0,18% et l'indice Nasdaq Composite .IXIC a augmenté de 0,07%, les trois indices étant en passe de réaliser des gains annuels à deux chiffres.

Les grandes sociétés technologiques ont tiré le S&P 500 vers le haut en 2025, et les investisseurs se sont tournés vers les secteurs cycliques, notamment les services financiers et les matériaux, élargissant ainsi la hausse et permettant aux principaux indices américains d'enregistrer des gains pour la troisième année consécutive.

Les données suggérant que l'économie américaine est résiliente, associées à la possibilité qu'un nouveau président de la banque centrale pour remplacer Jerome Powell pourrait envisager de réduire les taux l'année prochaine, soutiennent les marchés. Les pressions exercées récemment sur les actions du secteur de l'intelligence artificielle en raison des préoccupations liées aux valorisations élevées et aux dépenses d'investissement qui pèsent sur les bénéfices se sont également atténuées.

Les traders ont guetté un "rallye du Père Noël", qui est déclaré si le S&P 500 progresse au cours des cinq derniers jours de bourse de l'année en cours et des deux premiers jours de janvier. Cela serait considéré comme un bon présage pour les actions en 2026, après une année volatile. Les tensions géopolitiques ont renforcé l'attrait des métaux précieux en tant que valeur refuge, au lendemain des frappes aériennes américaines contre les militants de l'État islamique dans le nord-ouest du Nigeria. L'argent a atteint un record historique de 77,4 dollars l'once, avec une hausse de 167 % depuis le début de l'année, soutenue par les déficits de l'offre et la désignation du métal comme minéral critique pour les États-Unis.

L'affaiblissement du dollar a permis à l'or libellé en dollars XAU=> d'attirer les investisseurs étrangers, ce qui a contribué à faire grimper l'once de 0,98 % à 4 523 dollars.

Soojin Kim, analyste des matières premières chez MUFG, a déclaré dans une note que le rallye pourrait se poursuivre, soutenu par "les grandes banques qui prévoient des gains supplémentaires jusqu'en 2026, la force de la demande physique et les incertitudes géopolitiques et monétaires persistantes"

Les prix du pétrole ont baissé de plus de 2 %, entraînés par la perspective d'une surabondance de l'offre mondiale et d'éventuels progrès sur l'accord de paix en Ukraine.

LE BLUES DE DÉCEMBRE DU DOLLAR

Les investisseurs se préparent pour 2026 en se concentrant sur la date et l'ampleur des baisses de taux de la Réserve fédérale américaine, les traders prévoyant au moins deux baisses au cours de l'année, bien qu'ils ne s'attendent pas à ce que la Fed agisse avant juin.

La banque centrale a prévu une nouvelle baisse l'année prochaine, mais les divisions entre les décideurs ont laissé les investisseurs sur leur faim quant aux perspectives politiques. Les marchés attendent également que le président Donald Trump nomme un président de la Fed pour remplacer Powell, dont le mandat se termine en mai. Tout signe de la décision de Trump pourrait influencer les marchés au cours de la semaine à venir.

Le dollar américain a donc été sous pression, poussant l'euro EUR= , la livre sterling GBP= et le franc suisse

CHF= à des sommets. L'indice du dollar =USD , qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, a augmenté de 0,08% à 98,02 vendredi.

Le yen japonais JPY= s'est affaibli face au dollar, les investisseurs restant à l'affût d'une intervention potentielle pour soutenir la monnaie. Les analystes estiment que les transactions de fin d'année, lorsque les volumes sont faibles, offrent aux autorités la possibilité d'agir.

Le yen s'est affaibli malgré la hausse des taux d'intérêt bien anticipée par la Banque du Japon la semaine dernière. Les données de vendredi ont montré que l'inflation de base des consommateurs dans la capitale japonaise a ralenti en décembre, mais est restée au-dessus de l'objectif de 2 % de la banque centrale, ce qui renforce les arguments en faveur d'une nouvelle hausse des taux.