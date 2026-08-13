Wall Street se détend après des chiffres de l'inflation plus faibles que prévu

Les indices américains évoluent en hausse, soutenus par les dernières données sur l'inflation, qui éloignent la perspective d'une hausse des taux lors de la prochaine réunion de la Fed en septembre. Dans ce contexte, le S&P 500 progresse de 0,6%, le Dow Jones évolue quasiment à l'équilibre, tandis que le Nasdaq 100 profite davantage de la nouvelle avec une hausse de 1,2%.

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,1% en juillet, conformément aux attentes, après une baisse de 0,4% le mois précédent, selon les données publiées par le Bureau of Labor Statistics. Ces chiffres confortent les investisseurs dans l'idée que la Réserve fédérale pourrait maintenir ses taux inchangés lors de sa prochaine réunion. Selon l'outil CME FedWatch, la probabilité d'un statu quo en septembre atteint désormais 65%, contre 55% la veille.

L'indice américain des prix à la production est resté stable en juillet, après une baisse de 0,1% précédemment. Dans le même temps, les nouvelles demandes d'allocations chômage ont augmenté à 209 000 au cours de la semaine achevée le 8 août, contre 200 000 la semaine précédente. Elles dépassent ainsi les 202 000 demandes attendues par le marché.

Ces différentes données contribuent à réduire les craintes d'un nouveau resserrement monétaire de la Fed. La perspective de taux durablement élevés pèse particulièrement sur les entreprises technologiques, dont les dépenses d'investissement et les valorisations sont davantage sensibles au coût du financement.

La détente observée sur ce front permet ainsi à plusieurs valeurs technologiques de s'envoler. Western Digital progresse de 8%, tandis qu'Arm gagne 7%.

Du côté des valeurs individuelles, Cisco chute de 7% malgré des résultats et des prévisions supérieurs aux attentes. Les investisseurs sanctionnent notamment les perspectives de revenus annuels du groupe dans l'intelligence artificielle, jugées moins convaincantes que le reste de la publication.

Cerebras Systems plonge pour sa part de plus de 13% après avoir annoncé une perte nette lors de la publication de ses résultats.

Coherent recule également de 3%, malgré un bénéfice ajusté et un chiffre d'affaires en hausse au quatrième trimestre fiscal. Ce repli s'explique notamment par la valorisation déjà élevée du groupe, dont le titre a progressé de plus de 87% depuis le début de l'année.

Enfin, IBM a annoncé un partenariat avec OpenAI destiné à aider les entreprises à déployer l'intelligence artificielle au coeur de leurs activités. Cette collaboration doit notamment leur permettre de moderniser leurs processus de travail et de renforcer leur cybersécurité.