Wall Street: sans tendance, le Nasdaq sur une autre planète

(CercleFinance.com) - Wall Street a rouvert sans réelle tendance et il n'y en avait toujours pas à la clôture, avec peut-être même une note de lourdeur si l'on s'en tenait au Dow Jones (-0,35%) et au S&P500 (+0,15%).



Mais voilà, le Nasdaq-100 (+0,9%) inscrit la seconde meilleure clôture de son histoire (à 20.550) et atteint son second meilleur score intraday à 20.600 (contre 20.690 le 10 juillet).



Et le plus singulier -on peut à juste titre parler de 1ère historique- il s'arrache à la hausse malgré des taux revenus à leurs pires niveaux depuis le 4 juillet, le '10 ans' ayant rajouté +74Pts (à 4,34%) depuis son plancher des 3,600% du 17 septembre dernier : une accalmie se dessine hier soir avec un T-Bond qui se détend enfin de -2Pts à 4,2580 (le '30 ans' a affiché jusqu'à 4,57% de rendement, pire score depuis le 4 juillet avant de s'équilibrer vers 4,500%, soit -3Pts).



Le secteur des semi-conducteurs a tout emporté sur son passage avec un 'SOXX' qui s'envole de +2,5% à 235,40$, dans le sillage de Cadence Design (+12,5%), Broadcom (+4,2%), AMD (+4%), Super Micro (+2,9%).



La baisse la plus marquante du jour revient à FORD qui dévisse de -8,5% pour cause de perte de 1Md$ dans sa branche véhicules électriques.



Peu d'animation du côté des données macroéconomiques: l'indice de confiance du consommateur américain du Conference Board s'est fortement redressé en octobre, selon l'enquête mensuelle de l'organisation patronale Conference Board, dont l'indice ressort à 108,7 contre 99,2 le mois précédent (révisé de 98,7 en première lecture).



Dans le détail, le sous-indice du jugement des Américains sur leur situation actuelle s'est redressé de 14,2 points à 138, tandis que celui mesurant leurs anticipations a augmenté de 6,3 points à 89,1, s'éloignant ainsi du seuil de 80 qui préfigure d'habitude une récession.



A noter : la hausse conjointe des taux et du Dollar ne stoppe toujours pas l'envolée de l'Or qui bat un nouveau record à plus de 2.770$/Oz, un cas de figure unique depuis plus de 50 ans !



L'ETF SPDR Golds Shares (+1,1%) bat également un nouveau record absolu à 256$ et atteint pour la 1ère fois une capitalisation de 60Mds$.





