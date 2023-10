Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: sans tendance claire en attendant Powell information fournie par Cercle Finance • 19/10/2023 à 17:15









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue sans tendance claire jeudi suite des indicateurs économiques divergents qui incitent les investisseurs à la prudence avant un discours très attendu de Jerome Powell.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,3% à 33.551,4 points, tandis que le Nasdaq Composite grignote moins de 0,1% à 13.319 points.



Les deux indices avaient d'abord ouvert en hausse, mais la tendance est devenue de plus en plus incertaine à l'approche de la prise de parole du président de la Fed, prévue à 12h00 (heure de New York).



Les investisseurs ont pris connaissance, au fil de la matinée, de toute une série d'indicateurs économiques mitigés, venus s'ajouter à un contexte international déjà peu favorable à la prise de risque.



Preuve de la résistance de l'activité aux Etats-Unis, le nombre d'inscriptions aux allocations chômage a reculé de 13.000 la semaine passée, à 198.000 contre 211.000 la semaine précédente, selon le Département du Travail.



Inversement, l'indice des indicateurs avancés, censé préfigurer l'évolution de l'économie durant les mois à venir, a encore reculé en septembre, poursuivant ainsi son repli entamé il y a un an et demi.



Ce recul conduit le Conference Board, à l'origine de la statistique, de prévoir une récession peu marquée au cours du premier semestre 2024.



Ces éléments alimentent naturellement le débat en cours sur l'opportunité d'une nouvelle hausse de taux de la part de la Réserve fédérale, débat dans lequel le président de la Fed, Jerome Powell, devrait trancher lors de son discours prévu à l'occasion d'un déjeuner de l'Economic Club de New York (ECNY).



Les chiffres en demi-teinte publiés dans la matinée ne freinent pas la remontée des rendements des bons du Trésor américain, qui se tendent toujours, contrairement aux hésitations manifestées par Wall Street.



Le taux des Treasuries à dix ans se hisse au-delà de 4,94%, non loin du plus haut de 16 ans de plus de 4,97% atteint dans la nuit.



Neuf des 11 grands indices sectoriels S&P s'inscrivent en repli, la baisse la plus marquée touchant le compartiment de la santé (-1,5%) alors qu'à l'opposé, celui des valeurs télécoms prend 1,1% dans le sillage des bons résultats d'AT&T.



L'opérateur historique grimpe de presque 7% et signe la deuxième plus forte hausse du S&P 500 après avoir fait état d'une amélioration de son flux de trésorerie disponible et d'une hausse de son nombre d'abonnés au 3ème trimestre.



Meilleure performance du S&P, Netflix bondit de 15% suite à la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, à l'annonce d'un relèvement de ses tarifs et surtout d'un nombre de nouveaux abonnés bien meilleur que prévu.



Parmi les baisses marquantes du jour, Testa chute de plus de 8% après avoir déçu avec sa marge de troisième trimestre et prévenu que de nouvelles baisses de prix de ses véhicules pourraient venir.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.