Wall Street: sans tendance, Apple a pesé, Intel se redresse

(CercleFinance.com) - Pas de tendance à Wall Street à l'issue de cette première séance de la semaine, marquée par un écrasement de la volatilité, des écarts figés dès les premières minutes de cotations et des scores restés quasi identiques tout au long de la journée.



Le Dow Jones a gagné plus de 0,5% à 41.622, le Nasdaq Composite a avancé symétriquement à 17.592 et le S&P500 s'est cantonné à une hausse d'environ 0,1% à 5.633 (après +4,1% la semaine dernière, meilleure performance hebdomadaire de l'année).



Les optimistes retiendront que le Dow Jones a fait cavalier seul à la hausse parmi les grands indices et a inscrit un double record absolu intraday (41.734) et de clôture.



Le Nasdaq a été plombé par le recul de -2,8% d'Apple alors que les commandes d'iPhone-16 dopés à l'IA démarraient mollement par rapport aux anticipations.



La chute de Broadcom (-2,1%) et Micron (-4,4%) n'ont pas aidé non plus... mais peu après la clôture, Intel faisait un bond de +8% sur l'annonce d'une coopération renforcée avec AWS pour le développement d'une technologie tournée vers les serveurs destinés à l'IA.



Le Russell-2000 affiche un gain de +0,3% qui marque un petit retour d'intérêt pour les valeurs 'domestiques'.



Les investisseurs US se montrent relativement confiants dans la tenue d'un discours accommodant pour accompagner l'annonce d'une baisse de taux ce mercredi. Mais ils attendent de savoir de quelle ampleur elle sera et craignent d'être déçus, tant la banque centrale a alimenté les anticipations ces dernières semaines.



Au vu du ralentissement de l'emploi depuis neuf mois, Jerome Powell avait affirmé fin août que le temps était venu pour amorcer un cycle d'assouplissement monétaire. Toutefois, la hausse de +16 points de l'indice Empire State annoncée ce lundi, à +11,5 en septembre, a montré une économie américaine globalement robuste.



Le suspense reste donc entier sur le levier qu'adoptera la Fed mercredi : l'outil FedWatch du CME Group montre que les investisseurs misent désormais à 59% sur une baisse de taux de 25 points de base, tandis que ceux qui tablent sur 50 points de base ne sont plus que 41%.





