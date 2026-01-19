Wall Street sans relief

(AOF) - Les marchés américains ont clôturé la dernière séance de la semaine en zone négative sur fond de climat géopolitique pesant.Avec cette séance sans relief, les trois indices terminent la semaine dans le rouge, en dépit de publications trimestrielles plutôt solides des grandes banques américaines et d’une deuxième séance de hausse des valeurs de semi-conducteurs. la production industrielle aux États-Unis a augmenté de 0,4% en décembre. Wall Street est fermé ce lundi pour cause de Martin Luther King Day. Le Dow Jones s'est replié de 0,17% à 59359 points et le Nasdaq de 0,06% à 23515 points.

Dans une note sur Alphabet (-0,85%, à 330,34 dollars), HSBC a dévoilé ses prévisions pour le quatrième trimestre. La banque table sur des revenus de 61,2 milliards de dollars (+14,2%) pour la maison-mère de Google, 38,3 milliards de dollars d'Ebit et un bénéfice par action dilué de 2,71 dollars, en progression de 26% sur un an.

Les chiffres économiques du jour

Après une augmentation de 0,4% en rythme séquentiel en novembre (révisée d'une hausse de 0,2% estimée initialement), la production industrielle des Etats-Unis s'est accrue à nouveau de 0,4% en décembre, selon la Réserve fédérale.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Johnson&Johnson

Johnson & Johnson renforce son positionnement en neuropsychiatrie avec de nouveaux résultats cliniques démontrant l'efficacité du Caplya (lumateperone) pour atteindre la rémission chez les adultes souffrant de trouble dépressif majeur (TDM).

Tesla

Les autorités américaines de la sécurité routière ont accordé à Tesla un délai supplémentaire de cinq semaines pour répondre à une enquête sur des infractions présumées au code de la route commises par des véhicules utilisant le système Full Self-Driving (FSD). La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a repoussé la date limite de réponse au 23 février, à la demande du constructeur, qui doit examiner manuellement plus de 8 000 dossiers pour identifier les incidents potentiellement liés.