 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street sans relief
information fournie par AOF 19/01/2026 à 08:24

(AOF) - Les marchés américains ont clôturé la dernière séance de la semaine en zone négative sur fond de climat géopolitique pesant.Avec cette séance sans relief, les trois indices terminent la semaine dans le rouge, en dépit de publications trimestrielles plutôt solides des grandes banques américaines et d’une deuxième séance de hausse des valeurs de semi-conducteurs. la production industrielle aux États-Unis a augmenté de 0,4% en décembre. Wall Street est fermé ce lundi pour cause de Martin Luther King Day. Le Dow Jones s'est replié de 0,17% à 59359 points et le Nasdaq de 0,06% à 23515 points.

Dans une note sur Alphabet (-0,85%, à 330,34 dollars), HSBC a dévoilé ses prévisions pour le quatrième trimestre. La banque table sur des revenus de 61,2 milliards de dollars (+14,2%) pour la maison-mère de Google, 38,3 milliards de dollars d'Ebit et un bénéfice par action dilué de 2,71 dollars, en progression de 26% sur un an.

Les chiffres économiques du jour

Après une augmentation de 0,4% en rythme séquentiel en novembre (révisée d'une hausse de 0,2% estimée initialement), la production industrielle des Etats-Unis s'est accrue à nouveau de 0,4% en décembre, selon la Réserve fédérale.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Johnson&Johnson

Johnson & Johnson renforce son positionnement en neuropsychiatrie avec de nouveaux résultats cliniques démontrant l'efficacité du Caplya (lumateperone) pour atteindre la rémission chez les adultes souffrant de trouble dépressif majeur (TDM).

Tesla

Les autorités américaines de la sécurité routière ont accordé à Tesla un délai supplémentaire de cinq semaines pour répondre à une enquête sur des infractions présumées au code de la route commises par des véhicules utilisant le système Full Self-Driving (FSD). La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a repoussé la date limite de réponse au 23 février, à la demande du constructeur, qui doit examiner manuellement plus de 8 000 dossiers pour identifier les incidents potentiellement liés.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • RUBIS : Le mouvement reste haussier
    RUBIS : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 19.01.2026 08:34 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • AXA : La tendance baissière peut reprendre
    AXA : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 19.01.2026 08:31 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • La Première ministre japonaise Sanae Takaichi, le 6 janvier 2026 à Tokyo ( JIJI Press / STR )
    Japon: la Première ministre sur le point d'annoncer des élections anticipées, selon la presse
    information fournie par AFP 19.01.2026 08:29 

    La Première ministre japonaise Sanae Takaichi devrait, selon la presse locale, annoncer lundi son intention de convoquer des élections législatives anticipées en vue de renforcer sa majorité pour appuyer son ambitieux programme politique. Première femme cheffe ... Lire la suite

  • EURAZEO : Attendre un test du support
    EURAZEO : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 19.01.2026 08:29 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank