Wall Street: sans grande tendance malgré les indicateurs et les résultats information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 15:17









(Zonebourse.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sans tendance claire jeudi bien que plusieurs entreprises aient fait état de résultats meilleurs que prévu et que les indicateurs économiques publiés dans la matinée se soient révélés plutôt rassurants concernant la santé de l'activité.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur le Dow Jones et le Nasdaq évoluent sur une note stable, voire en légère hausse, laissant entrevoir un début de séance assez peu dynamique.



Plusieurs sociétés ayant publié leurs comptes trimestriels dans la matinée ont surpris les investisseurs par la solidité de leurs performances, comme PepsiCo ou Travelers, tandis que d'autres comme GE Aerospace ont revu à la hausse leurs perspectives pour l'année.



Les marchés gardent par ailleurs les yeux sur la situation de l'économie, avec une bonne surprise bienvenue du côté de la consommation au moment où les analystes s'interrogent quant à l'impact de la politique protectionniste de Donald Trump sur le pouvoir d'achat des ménages.



Après avoir reculé de 0,9% en rythme séquentiel en mai, les ventes de détail ont rebondi de 0,6% en mai, selon le Département du Commerce, là où les économistes n'attendaient un gain de 0,2%.



Autre indicateur encourageant publié avant l'ouverture de Wall Street, les prix à la production ont rebondi moins fortement que prévu en juin, ce qui semble conforter l'hypothèse d'une baisse de taux de la part de la Réserve fédérale à la rentrée.



L'indice des prix à la production (PPI) calculé par le Département du Travail a augmenté de seulement 0,1% le mois dernier, alors que les analystes prévoyaient une hausse de 0,2%, après un recul de 0,2% en mai.



Parallèlement, l'indice 'Philly Fed' mesurant l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie a grimpé de 20 points pour atteindre +15,9 en juillet, son plus haut niveau depuis février.



Enfin, le Département du Travail a annoncé avoir enregistré 221.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage lors de la semaine passée, un chiffre en baisse de 7000 qui ne modifie pas significativement la tendance à un renforcement du marché du travail.



Pour mémoire, les marchés d'actions américains avaient fini dans le vert hier suite à des déclarations de Donald Trump, qui a démenti avoir l'intention de limoger le président de la Fed, Jerome Powell, dont le calme et le flegme sont appréciés des investisseurs, sans compter l'attachement accordé à l'indépendance de la banque centrale.





