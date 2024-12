Wall Street: sans grande tendance dans l'attente de la Fed information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 15:11









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en légère hausse lundi dans l'attente de la confirmation, cette semaine, de la position toujours accommodante de la Fed à l'issue de sa réunion de politique monétaire.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,1% à 0,3%, annonçant une modeste progression en début de séance.



Le comité stratégique (FOMC) de la Réserve fédérale se réunira demain et mercredi: si les marchés ont largement intégré le scénario d'une nouvelle baisse de 25 points de base des taux d'intérêt, ils seront surtout à l'affût des déclarations de son président Jerome Powell.



Les investisseurs vont examiner de près les déclarations du patron de la Fed afin de savoir à quel point l'institution se tient prête à faire une pause dans son cycle d'assouplissement monétaire actuel.



'Le risque de mesures inflationnistes de la part du président Trump pourrait en effet inciter la Fed à temporiser en début d'année prochaine', rappellent les équipes d'Edmond de Rothschild.



Sur le plan de l'économie, les indicateurs publiés dans la matinée ont montré que l'activité était restée globalement stable dans l'Etat de New York en décembre.



L'indice 'Empire State' a ainsi reculé de 31 points pour s'établir à 0,2 point ce mois-ci, non loin du seuil d'équilibre, après avoir bondi de 43 points pour atteindre 31,2 en novembre.



Les investisseurs attendent maintenant de la version préliminaire de l'indice PMI de S&P Global mesurant l'activité dans le secteur privé, qui tombera en début de séance.



Sur le marché des changes, l'euro confirme son retour au-dessus du seuil de 1,05 face au dollar, en dépit des difficultés rencontrées par la zone euro, confirmées dans les PMI moroses publiés dans la matinée.



Du côté de l'obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans se détend légèrement vers 4,36% dans un climat de prudence avant la réunion de la Réserve fédérale.



Après avoir aligné deux semaines consécutives de hausse, les cours du pétrole se tassent alors que les investisseurs redoutent que la concurrence que se livrent l'Opep, les Etats-Unis et les autres pays producteurs conduise à une chute du prix du baril.



Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,8% à 70,7 dollars le baril, après avoir repassé vendredi le seuil de 71 dollars pour la première fois depuis la fin novembre.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.