Wall Street: sans grand changement après Goldman Sachs

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait débuter sans grand changement mercredi matin, les performances peu reluisantes de Goldman Sachs sur le trimestre écoulé ayant refroidi le récent optimisme des investisseurs.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice Dow Jones s'inscrit en léger repli de 0,1%, alors que celui sur le Nasdaq 100 grignote 0,1%, laissant entrevoir une ouverture hésitante.



Si les banques américaines avaient livré jusqu'ici de très bons résultats, la publication - ce matin - des comptes trimestriels de Goldman Sachs a donné lieu à une incontestable déception.



Le titre de la banque d'affaires et d'investissement est attendu en baisse de 1,5% après l'annonce d'un repli de quasiment 60% de son bénéfice au deuxième trimestre.



Un indicateur-clé de sa performance financière - le rendement des capitaux propres (ROE) qui mesure la rentabilité des fonds investis par les actionnaires - a ainsi chuté pour atteindre 4%.



Le groupe parapétrolier Halliburton perd quant à lui 2% en cotations avant-Bourse suite à la publication d'un bénéfice net trimestriel marqué par des pertes liées à des transactions en Argentine.



Parmi les autres valeurs du S&P à publier mercredi figurent également IBM, Netflix et Tesla, dont les résultats sont attendus après la clôture.



Sur le front économique, le Département du Commerce a fait état d'une chute de 8% des mises en chantier de logements en juin, un niveau globalement inférieur aux attentes des économistes.



De leur côté, les permis de construire de logements américains - censés préfigurer les mises en chantier futures - ont diminué de 3,7%, un niveau lui aussi très en dessous du consensus de marché.



Malgré cet aspect, l'indicateur n'a guère eu d'impact sur les marchés, le dollar restant proche de la barre des 1,1220 face à l'euro, tandis que le rendement des Treasuries a dix ans poursuit son repli en direction des 3,75%.



En Europe, les marchés d'actions évoluaient en léger repli mercredi en début d'après-midi, l'Euro STOXX 50 cédant 0,1% et le DAX près de 0,2%.



Sur le marché pétrolier, les cours du pétrole reprennent près de 1%.





