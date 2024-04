Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street : sans direction, Meta plonge -16% sur résultats information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 23:58









(CercleFinance.com) - Wall Street a fini sans direction, le Dow Jones s'effritant de 0,1%, le Nasdaq grappillant 0,1%, les S&P500 terminant inchangé, mais avec un score 'vert', pour le symbole (5.071 contre 5.070 la veille).

Le Nasdaq-100 engrange +0,3% dans le sillage de Tesla (+12 malgré une chute de 50% de ses profits), de Microchip (+5,2%), Texas Instruments +5,6%, ON semiconductors +6,3%... mais Nvidia a reperdu -3,3%, Applied Materials -3,4%.



Et le Nasdaq-100 reperdait tout ses gains peu après la clôture (chute de -1% en transactions électroniques) alors que Meta dévissait de -16% (vers 413$) après publication de ses trimestriels.

Meta dévoile un bénéfice par action trimestriel de 4,71$ par action contre 2,20$ 1 an plus tôt (consensus 4,32$, et 4,94$ en haut de fourchette)

Le chiffre d'affaires grimpe de 27,3% à 36,46 milliards de $ mais Wall Street s'attendait à mieux, et pas à autant de prudence pour 2024.



Les T-Bonds US ont continué de se dégrader à 1 semaine du communiqué final du FOMC des 30 avril et 1er mai prochain mais le marché se comporte comme si les prochaines annonces devaient confirmer que les premières baisses de taux vont être repoussées au début de l'automne.



Les marchés obligataires avaient commencé à décrocher dès le début de la matinée, on ne peut donc même pas invoquer 'les chiffres du jour', les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont juste agi comme facteur aggravant.



Le '10 ans' US affiche un rendement en hausse de +5Pts à 4,65%, le '30 ans' a testé les 4,80% (record annuel du 14 avril égalé) pour s'établir à 4,78% ce soir.

Toujours sur le front des statistiques, les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 453,6 millions de barils lors de la semaine du 15 avril signalant un recul de 6,4 millions de barils par rapport au niveau de la semaine précédente.





