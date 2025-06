Wall Street: sans direction malgré les pourparlers USA-Chine information fournie par Cercle Finance • 09/06/2025 à 17:07









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions évoluent sans réelle tendance lundi malgré la reprise des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, la crainte d'un nouvel échec de ces pourparlers alimentant un certain climat de prudence.



Peu avant 11h00 (heure de New York), le Dow Jones cède 0,4% à 42.595,7 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,5% à 19.621,8 points.



Les récentes déclarations américaines et chinoises illustrent le climat de tensions dans lequel s'est ouvert ce matin à Londres la première réunion du 'mécanisme de consultation économique et commerciale' prévu entre Washington et Pékin.



Donald Trump avait accusé Pékin d'avoir violé l'accord de trêve commerciale conclue le mois dernier à Genève, notamment en ce qui concerne les exportations de terres rares.



Le gouvernement chinois n'avait pas manqué de répliquer au durcissement de ton du président américain en affirmant que Washington avait 'gravement compromis' le consensus atteint lors des négociations menées en Suisse.



Le ministère chinois du Commerce a notamment cité les mesures américaines limitant les exportations de puces d'IA et la récente révocation des visas pour les étudiants chinois.



Ce contexte d'incertitude se traduit par une augmentation de la volatilité et un tassement des rendements obligataires: l'indice VIX de volatilité du CBOE gagne près de 3% là où le rendement des Treasuries à dix ans revient vers le seuil de 4,50%.



Ces interrogations interviennent aussi alors que Wall Street vient d'aligner une seconde semaine consécutive de progression.



L'indice S&P 500 est même entré dans un marché techniquement haussier ('bull market') en s'octroyant plus de 20% depuis son point bas du 8 avril dernier, avant les annonces du fameux 'Jour de la Libération' de Donald Trump.



A ses niveaux actuels, l'indice de référence des gérants américains ne se situe plus qu'à 2% de son record historique atteint au mois de février dernier.



Pour bon nombre d'analystes, la valorisation actuelle des marchés rend difficile une poursuite de l'expansion des multiples alors que les estimations de bénéfices sont actuellement révisées à la baisse et que les perspectives de croissance du PIB continuent de se dégrader.



Certains professionnels font valoir que les valeurs américaines ont désormais renoué, grâce à leur récent rebond, avec un PER de 22 fois les bénéfices attendus en 2025, sensiblement supérieur à leur moyenne de long terme.



Du côté des statistiques, les stocks des grossistes ont augmenté de 0,2% en avril par rapport au mois précédent, selon le Département du Commerce, après une hausse de 0,3% au mois de mars.



Il faudra cependant attendre la publication, mercredi, des derniers chiffres de l'indice des prix à la consommation (CPI) pour que les chiffres économiques retiennent véritablement l'attention des investisseurs.





