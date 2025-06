Wall Street: sans direction, la Fed pas pressée de 'bouger' information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 07:35









(CercleFinance.com) - Wall Street a fini sans direction (Dow Jones -0,1%, Nasdaq Composite +0,13%, S&P500 -0,03%) à l'issue d'une séance où le vert a longtemps dominé. Le communiqué final de la Fed diffusé à 20h00 a causé une imperceptible déception, juste de quoi faire reperdre les 0,3% de gains moyens observés précédemment.



La Fed a sans surprise laissé ses taux inchangés (fourchette de 4,25% à 4,50%) pour la quatrième fois consécutive. Les marchés, qui avaient anticipé une pause de six mois après la réunion de décembre 2024, ne sont pas démentis et la banque centrale indique qu'il n'y a pas d'urgence à les baisser (comprenez, cela attendra la rentrée de septembre).



Ce statu quo fait de nouveau enrager Donald Trump qui martèle qu'il n'y a selon lui 'pas d'inflation' aux Etats-Unis, ce qui fait de Jerome Powell une 'personne stupide' et 'politisée'. Il avait déclaré lors de la précédente réunion 'qu'il ne baisse pas les taux car il ne m'aime pas' et rappelait que 'des taux élevés coûtent une fortune aux finances publiques'.



Petite consolation pour Wall Street, le maintien des taux dope le secteur bancaire qui affiche une progression de +1,4%.



Le WTI se négocie entre 74,9 et 75$ (il s'est nettement rapproché du 'Brent' ces derniers jours) alors qu'une escalade du conflit peut survenir à tout moment, si les Etats-Unis s'impliquent militairement aux côtés d'Israël.



Une attaque coordonnée contre l'Iran pourrait provoquer une hausse durable des prix du pétrole, compliquant la tâche de la Fed qui se retrouverait rapidement confrontée à des tensions inflationnistes si le cours du pétrole dépassait les 90$ cet été.



Depuis la fin 2024, la Fed s'en tient à une approche attentiste en raison d'une inflation jugée encore un peu trop élevée et d'un marché du travail jusqu'ici solide.



Et les derniers chiffres publiés ce 18 juin confirment cette robustesse : le Département du Travail a enregistré une baisse de 5.000 (à 245.000) des nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 9 juin.



Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a reculé (c'est assez inattendu) de 6.000 pour s'établir à 1.945.000 lors de la semaine du 2 juin, soit la période disponible la plus récente pour cette statistique.



Côté chiffres faibles, le Département du Commerce a fait état d'une chute de 9,8% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en mai par rapport au mois précédent, pour s'établir à 1.256.000 en rythme annualisé et ajusté de variations saisonnières.



Les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures- ont aussi reculé le mois dernier, de 2% à 1.393.000, tandis que les achèvements de logements ont augmenté de 5,4% à 1.526.000.



On observe un commencement de réaction côté T-Bonds US, notamment sur les maturités longues, avec un '30 ans' qui retombe sous 4,90% (4,85% au plus bas cet après-midi). C'est beaucoup plus modeste sur le '10 ans' (-1 point de base à 4,39%) et le '2 ans' reste quasi stable à 3,94%.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.