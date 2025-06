Safran: contrat avec Loft Orbital pour des imageurs information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 15:13









(CercleFinance.com) - Safran annonce la signature d'un contrat majeur pour la fourniture à Loft Orbital, par sa filiale Safran Reosc, d'imageurs SEEING 230 Ident qui équiperont sa prochaine constellation de satellites dédiée à l'observation de la Terre.



Dotée d'une intelligence artificielle embarquée et d'instruments optiques de dernière génération, cette constellation offrira des images haute résolution en temps réel, au service de nombreux usagers stratégiques, économiques et environnementaux.



Safran souligne que ce contrat marque aussi le lancement d'une série d'imageurs produits sur le territoire français, avec une prévision de montée en cadence de livraison pour atteindre 10 instruments pour 2026 et 20 en 2027.



'Conçu pour répondre aux nouveaux défis du secteur spatial, l'imageur SEEING 230 Ident combine un format ultra-compact à une grande performance, avec une résolution du mètre tout en restant extrêmement fiable', indique le groupe.





