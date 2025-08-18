 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Wall Street sans direction claire : les ventes au détail ralentissent, chute d'Applied Materials
information fournie par AOF 18/08/2025 à 08:07

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé après le ralentissement des ventes au détail aux Etats-Unis en juillet. Ils ont augmenté de 0,5% contre une hausse de 0,9% en juin. Les investisseurs réagiront aux discussions attendues en Alaska qui démarrent ce soir entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Les deux chefs d'Etat discuteront du sort de la guerre en Ukraine et d'un éventuel cessez-le-feu. Côté valeurs, Applied Materials a dévissé après l'annonce de prévisions décevantes. Le Dow Jones a gagné 0,08% à 44946 points et le Nasdaq a perdu 0,40% à 21622 points.

Applied Materials (-14,07% à 161,75 dollars) a enregistré un des plus forts replis au sein de l'indice Nasdaq. L'action de l'équipementier dans l'industrie des semi-conducteurs chute au lendemain de l'annonce de prévisions décevantes pour le quatrième trimestre de de son exercice 2024/2025. Les objectifs à venir du groupe occultent ses résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre. " Applied Materials a enregistré une performance record au cours de son troisième trimestre fiscal ", a déclaré Gary Dickerson, CEO du groupe américain dans un communiqué publié hier.

Les chiffres macroéconomiques

En rythme mensuel, les ventes au détail ont augmenté de 0,5% en juillet aux Etats-Unis contre un consensus de 0,6% après une hausse de 0,9% en juin.

L'indice Empire State de la Fed de New York, qui mesure le niveau de l'activité manufacturière dans cette région des États-Unis, a progressé passant de 5,50 à 11,90 points entre juillet et août, alors que les économistes tablaient sur un repli à 1,20 point.

En rythme mensuel, la production industrielle américaine a reculé de 0,1% en juillet après avoir progressé de 0,4% en juin. Elle était attendue stable. Le taux d'utilisation des capacités de production est passé de 77,7% à 77,5% entre juin et juillet. Il était attendu à 77,6%.

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 58,6 en août, contre 61,7 en juillet. Il était attendu à 61,9.

Les valeurs à suivre

Intel

D'après des informations de Bloomberg, le gouvernement américain envisage de prendre une participation au capital de l'entreprise en difficulté Intel. Les discussions se poursuivent sur le niveau de participation et le prix, a précisé Bloomberg. " Les discussions sur d'hypothétiques accords doivent être considérées comme des spéculations, sauf annonce officielle de l'administration ", a indiqué pour sa part le porte-parole de la Maison blanche, Kush Desai.

Lyft

Lyft a annoncé hier que ses co-fondateurs, Logan Green, président du conseil d'administration, et John Zimmer, vice-président du conseil d'administration, ont l'intention de quitter le conseil d'administration de Lyft. Ces départs marquent ainsi la fin réussie d'un plan de transition de deux ans. Green et Zimmer convertiront toutes les actions ordinaires de classe B de Lyft en actions ordinaires de classe A de Lyft ce 15 août.

Oracle/Alphabet

Oracle et Google Cloud ont étendu leur partenariat pour offrir aux clients l'accès aux modèles d'IA les plus avancés de Google, en commençant par Gemini 2.5, via le service d'IA générative Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Les clients d'Oracle peuvent désormais utiliser les derniers modèles Gemini pour créer des agents d'IA pour un large éventail de cas d'utilisation : compréhension multimodale, codage avancé, tâches de développement logiciel, productivité et automatisation du flux de travail, recherche et récupération des connaissances.

