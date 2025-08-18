Concurrence : la Chine maintient la pression sur les produits laitiers européens

La Chine a aussi lancé des enquêtes antidumping sur les importations de porc et d'eau-de-vie à base de vin (brandy) européens.

( AFP / PATRICK T. FALLON )

L'enquête antisubventions visant les importations de produits laitiers issus de l'Union européenne (UE) va être prolongée, a annoncé lundi 18 août la Chine, une tension supplémentaire dans le conflit commercial qui oppose les deux économies. Les investigations seront prolongées de six mois, jusqu'au 21 février 2026, en raison de la "complexité de l'affaire", a déclaré le ministre chinois du Commerce dans un communiqué publié en ligne.

Pékin a lancé cette enquête portant sur les importations de certains fromages, lait et crème européens en août 2024, au lendemain de l'annonce par l'UE de sa décision d'imposer des droits de douane élevés sur les véhicules électriques chinois.

Voitures électriques chinoises

Les Vingt-Sept reprochaient à Pékin d'avoir faussé la concurrence en subventionnant massivement les constructeurs sur son territoire, leur permettant d'offrir des prix inférieurs. Des surtaxes européennes sur les voitures électriques chinoises allant jusqu'à 35% sont ainsi entrées en vigueur en octobre.

La Chine a alors porté l'affaire devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), qui a accepté fin avril de mettre en place un groupe d'experts chargé d'examiner la requête de Pékin. Plus tôt en 2024, la Chine avait aussi lancé des enquêtes antidumping sur les importations de porc et d'eau-de-vie à base de vin (brandy) européens.

En juin 2025, le pays a prolongé jusqu'en décembre son investigation sur les produits porcins de l'UE.

En juillet, il a conclu son enquête antidumping sur les brandy européens (essentiellement le cognac français) en introduisant des droits de douane. Une trentaine de producteurs, dont les grandes maisons exportatrices, y ont toutefois échappés en échange d'une hausse des prix.