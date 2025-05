Wall Street sans direction claire avant la Fed

(AOF) - Les marchés actions américains s'inscrivent en ordre dispersé à quelques heures désormais du verdict de la Fed qui devrait opter pour le maintien de ses taux directeurs. Sur le front commercial, des espoirs subsistent sur fond de possibles négociations commerciales entre Washington et Pékin, ce week-end. Au chapitre des valeurs, Walt Disney brille dans le sillage de sa solide publication trimestrielle et de l'annonce de son implantation à Abu Dhabi. Vers 17h15, le Dow Jones progresse de 0,42% à 41103 points tandis que le Nasdaq se replie de 0,40% à 17614 points.

Plus forte hausse du Dow Jones, Walt Disney grimpe de 9,71% à 101,03 dollars à la faveur de résultats trimestriels meilleurs que prévu et de son implantation prochaine au Moyen-Orient, à Abu Dhabi. Le géant américain des divertissements a déclaré sur la période de janvier à mars un bénéfice par action de 1,45 dollar, contre 1,19 dollar attendu. Le bénéfice d'exploitation a progressé de 15% à 4,4 milliards de dollars. Quant au chiffre d'affaires, il s'affiche à 23,6 milliards de dollars, en hausse de 7% par rapport à la même époque en 2024, contre 23,14 milliards attendus par les analystes.

Les chiffres économiques du jour

Aucune publication d'importance n'est attendue ce jour.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AMD

AMD a publié des résultats meilleurs que prévu au premier trimestre 2025. Le bénéfice net de l'entreprise s'est élevé à 709 millions de dollars, marquant une augmentation impressionnante de 476 % par rapport au premier trimestre 2024. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 96 cents, dépassant le consensus de 2 cents. Les revenus d'AMD pour cette période ont atteint 7,438 milliards de dollars, soit une augmentation de 36 %. Wall Street ciblait 7,12 milliards de dollars.

Marvell

Le fabricant de puces Marvell Technology a annoncé le report de sa journée investisseurs, initialement prévue le 10 juin, à une date ultérieure en 2026. Le groupe technologique américain a mis en cause " l'environnement macroéconomique changeant ".

Super Micro

Le spécialiste des serveurs et des solutions de stockages pour les centres de données, Super Micro Computer, est attendu dans le rouge en raison de perspectives décevantes. Au troisième trimestre, clos fin mars, la société a généré un bénéfice net de 109 millions de dollars contre 402 millions de dollars, un an plus tôt. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 31 cents contre 66 cents au premier trimestre 2024. Les revenus ont progressé de 19,5% à 4,60 milliards de dollars.

Tripadvisor

Au premier trimestre, Tripadvisor a vu sa perte nette se réduire sensiblement en passant de 59 à 11 millions de dollars, mais en données ajustées, la société a dégagé un bénéfice de 21 millions de dollars, contre 17 millions de dollars un an plus tôt. Par action, cette dernière donnée s'est élevée à 0,14 dollar, là où les analystes l'attendaient à seulement 0,04 dollar. Le chiffre d'affaires a légèrement progressé de 1 %, à 398 millions de dollars.

Uber

Uber a publié des résultats trimestriels contrastés. Son bénéfice net s'est élevé à 1,776 milliard de dollars, contre une perte de 654 millions de dollars un an plus tôt. Le groupe précise toutefois qu'au premier trimestre 2024, la perte incluait 721 millions de dollars de réévaluation de ses participations, et que le bénéfice du premier trimestre 2025 inclut un gain de 51 millions de dollars pour les mêmes raisons. En termes de bénéfice dilué par action, sur les trois premiers mois de l'année, il s'est à 0,83 dollar, contre des prévisions à 0,51 dollar

Walt Disney

Walt Disney, dont l'action bondit de 6% en avant-Bourse, a fait état de résultats trimestriels meilleurs que prévu, faisant ressortir un bpa de 1,45 dollar, contre 1,19 dollar attendu. La firme américaine a engrangé 1,4 million de nouveaux abonnés à sa plateforme de vidéo en ligne Disney+, contre une perte de 1,2 million d'abonnés anticipée par les analystes. Sur la période, le chiffre d'affaires s'affiche à 23,6 milliards de dollars, en hausse de 7% par rapport à la même époque en 2024, contre 23,14 milliards attendus par les analystes.