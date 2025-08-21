Wall Street sans direction claire avant Jackson Hole

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé avant le rendez-vous attendu de Jackson Hole à l'issue duquel Jerome Powell interviendra vendredi. Ses propos seront scrutés afin d'obtenir des indications sur la politique monétaire. Côté valeurs, le géant américain de la distribution Target a chuté après avoir nommé un nouveau directeur général tout en maintenant ses prévisions annuelles. Le Dow Jones a grappillé 0,04% à 44938 points tandis que le Nasdaq s'est affaissé de 0,67% à 21172 points.

Target a flanché de 6,33% à 98,69 dollars sur la place new-yorkaise après la publication de résultats décevants au second trimestre. Le géant américain de la distribution a maintenu ses prévisions annuelles et nommé Michael Fiddelke au poste de directeur général pour succéder à Brian Cornel, à compter du 1er février 2026. " Mon objectif numéro un est de nous ramener sur la voie de la croissance ", a déclaré le nouveau homme fort de Target. Le bpa dilué est ressorti au deuxième trimestre à 2,05 dollars contre 2,57 dollars sur la période comparable de l'an dernier et un consensus de 2,04 dollars.

Les chiffres macroéconomiques

Aux États-Unis, les stocks hebdomadaires de pétrole ont diminué de 6,014 millions de barils la semaine dernière. Ce recul est plus important que prévu. Les analystes anticipaient une baisse de 0,800 million. Ces stocks avaient progressé de 3,036 millions de barils la semaine précédente. Les stocks d'essence ont, pour leur part, reculé de 2,720 millions de de barils, contre une baisse de 0,792 millions la semaine précédente. Pour les produits distillés, dont le fioul domestique, les stocks ont progressé de 2,343 millions de barils, après une hausse de 0,714 millions.

Le compte rendu de la politique monétaire de la Fed sera publié à 20h.

Les valeurs à suivre

Analog Devices

Analog Devices a fait état au troisième trimestre d'un chiffre d'affaires en augmentation de 25% sur un an à 2,88 milliards de dollars. Le résultat opérationnel est en hausse de 67% à 818 millions de dollars. Le bénéfice net s'élève à 518 millions de dollars contre 1,47 milliard de dollars il y a un an. Le bénéfice dilué par action a progressé de 32% à 1,04 dollar. Pour le quatrième trimestre se terminant en octobre, Analog Devices cible un bénéfice ajusté par action allant de 2,12 à 2,32 dollars. Les revenus sont attendus entre 2,9 et 3,1 milliards de dollars.

Estée Lauder

Sur l'exercice 2024/2025, le chiffre d'affaires d'Estée Lauder recule de 8% à 14,32 milliards de dollars. Le groupe de cosmétiques affiche une perte opérationnelle de 785 millions de dollars contre un bénéfice opérationnel de 970 millions de dollars un an auparvant. La marge opérationnelle a diminué de 5,5% contre une hausse de 6,2% sur l'exercice précédent. La société enregistre une perte nette dilué par action ordinaire de 3,15 dollars contre un bénéfice net de 1,08 dollars l'année précédente.

Estée Lauder a annoncé que Dana Strong et Annabelle Yu Long ont été nommées par le conseil d'administration pour être élues administratrices lors de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires qui se tiendra le 13 novembre 2025. Ces nominations doivent encore être ratifiées par ses actionnaires lors de cette assemblée. Dana Strong est actuellement CEO de Sky, opérateur de télévision par satellite qui fait partie du groupe Comcast, où elle supervise une vaste activité de médias et de divertissement dans six pays d'Europe.

Intel

Le secrétaire américain au Commerce Howard Lutnick a confirmé des discussions d'investissement entre le gouvernement et Intel. Il précise que les États-Unis veulent une participation au capital du fabricant mondial de semi-conducteurs en échange de subventions. Lutnick a déclaré hier que l'État n'aurait pas de droits de vote dans l'entreprise. "Ce n'est pas de la gouvernance, nous convertissons juste ce qui était une subvention sous Biden en équité ", a-t-il déclaré dans une interview sur CNBC.

Lowe's

Lowe's, dont le titre avance de 5% en avant-Bourse, a annoncé avoir conclu un accord pour racheter le distributeur de produits d'aménagement intérieur Foundation Building Materials pour près de 8,8 milliards de dollars. L'enseigne de magasins de bricolage a, par ailleurs, déclaré s'attendre pour l'ensemble de l'année 2025, à un chiffre d'affaires total compris entre 84,5 et 85,5 milliards de dollars, soit une augmentation par rapport à sa fourchette précédente de 83,5 à 84,5 milliards de dollars.