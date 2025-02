Wall Street: S&P et Nasdaq négatifs sur 2025 information fournie par Cercle Finance • 28/02/2025 à 07:32









(CercleFinance.com) - La séance à Wall Street s'est terminée par un 'sell-off' sans précédent depuis le 7 février dernier alors qu'à la mi-journée (vers 19H45/20H00), les indices US évoluaient encore en ordre dispersé avec un Dow Jones en hausse de 0,8% et un Nasdaq chutant symétriquement de -0,8%... le S&P500 restant inchangé (il tentait alors d'échapper à une 6ème séance de repli consécutif et de conserver une avance de +1,5% depuis le 1er janvier).



Puis tout a basculé à l'heure du café, les vendeurs prenant brusquement la main pour ne plus la lâcher jusqu'à 22H00, tous les indices clôturant au plus bas. Le Dow Jones ne cède que 0,45% vers 43.240 tandis que le S&P500 décroche de 1,6% à 5.861 (avec deux tiers de titres en repli... il referme le 'gap' des 5.872 resté béant depuis le 14 janvier) et le Nasdaq Composite plonge de -2,8% vers 18.544, soit une perte de -4% depuis le 1er janvier.



L'indice 'SOXX' des semi-conducteurs a connu un véritable bain de sang (-5,8%) et subit son pire revers depuis le 27 janvier dernier (-7,8%), ou le 3 septembre 2024 (-7,6%). C'est Nvidia qui l'a entrainé par le fond avec -8,5% (250Mds$ de 'capi' désintégrés), ainsi que Broadcom et Applied Materials (-7,1%), ARM (-6,2%), AMD (-5%)... puis surtout Supermicrocomputer avec -16% ou encore Microstrategy (-8,8%), impacté par la rechute du bitcoin sous 84.000$ (un cours inférieur à la moyenne des achats opérés avec empressement depuis le 7 novembre dernier).



Et le tableau ne serait pas complet sans le 'VIX' qui fait une embardée de +11% vers 21,2 et s'aventure en zone 'grande nervosité' (au-delà des 20), à des niveaux où le 'risk-off' peut s'emballer et où les 27,6 (pic du 18/12/2024) redeviennent accessibles si le S&P500 finit la semaine sous 5.870 (ex-zénith du 17 octobre, ex-plancher du 2 janvier puis 18 décembre dernier).



Côté chiffres, le PIB des Etats-Unis est confirmé à +2,3% en rythme annualisé au quatrième trimestre 2024, selon le Département du Commerce, soit un ralentissement sensible par rapport au taux de 3,1% observé au troisième trimestre.



Le Département du Travail a enregistré 242.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 17 février, un chiffre en hausse de 22.000 par rapport à la semaine précédente.



Difficile d'expliquer par l'actualité du jour un plongeon de près de -3% du Nasdaq et de -6% du 'SOXX', mais il semble que Wall Street prend conscience que les perspectives économiques pourraient s'assombrir avec l'annonce des mesures protectionnistes US, ce qui alimente les craintes d'une guerre commerciale entre les Etats-Unis et l'Europe susceptible d'entrainer une résurgence de l'inflation et de contrecarrer les plans de la Fed en matière de réduction des taux.



En outre, la courbe des rendements obligataires américains à trois mois et dix ans s'est inversée hier (les maturités courtes redevenant plus rémunératrices que le 'long'), signe que la première économie mondiale pourrait se diriger vers une récession.



Cette crainte de voir la croissance s'étioler se traduit par une inversion de la courbe des taux survenue cette semaine et qui se confirme ce jeudi avec des Treasuries à 2 mois (4,320%) mieux rémunérés que le dix ans (-2 points de base à 4,265%).





