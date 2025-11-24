Wall Street s'envole grâce au rallye technologique et à l'optimisme d'une baisse des taux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Indices en hausse: Dow 0,54%, S&P 500 1,33%, Nasdaq en hausse de 2,36%

La Deutsche Bank prévoit que le S&P 500 atteindra 8 000 d'ici à la fin de 2026

Bristol Myers progresse après des données positives sur les derniers stades de développement de ses rivaux

(Mise à jour des transactions à la mi-séance) par Johann M Cherian et Pranav Kashyap

Les principaux indices de Wall Street ont augmenté lundi, grâce aux gains des valeurs technologiques et des méga-capitalisations telles qu'Alphabet , alors que les paris croissants sur une réduction des taux de la Réserve fédérale en décembre ont alimenté la prise de risque.

Les remarques pessimistes de l'influent gouverneur de la Fed Christopher Waller et du président de la Fed de New York John Williams ont offert un peu de répit sur le front de la politique et ont freiné la chute récente des actions américaines, qui dure depuis un mois.

Mais d'autres responsables politiques ont fait preuve de prudence, reflétant les divisions au sein de la banque centrale avant la réunion du FOMC de décembre.

Néanmoins, les investisseurs estiment à 76,9 % la probabilité que la Fed réduise ses taux d'intérêt de 25 points de base le mois prochain, contre 42 % une semaine plus tôt, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Les valeurs à forte capitalisation ont été en tête, Alphabet

GOOGL.O gagnant 4,6 % et Tesla TSLA.O gagnant 6,7 %, tandis que Broadcom AVGO.O a bondi de 10 %.

Les services de communication .SPLRCL ont mené les gains parmi les 11 secteurs du S&P 500 avec une hausse de 3%, tandis qu'un indice qui suit les sociétés de puces .SOX a progressé de 4,3%.

"Il s'agit d'une combinaison de l'enthousiasme pour la baisse des taux, qui s'est complètement retourné depuis que Williams a fait ses commentaires vendredi matin, et de la peur habituelle de manquer quelque chose", a déclaré Steve Sosnick, analyste en chef du marché chez Interactive Brokers.

A 11:40 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 249,13 points, ou 0,54%, à 46 494,54, le S&P 500

.SPX a gagné 87,81 points, ou 1,33%, à 6 690,80 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 503,65 points, ou 2,26%, à 22 776,74.

LES INQUIÉTUDES LIÉES À LA VALORISATION DES VALEURS TECHNOLOGIQUES SONT TEMPORAIREMENT MISES EN VEILLEUSE

Les gains de lundi ont été un soulagement pour Wall Street, qui a connu une période de volatilité en novembre, les investisseurs craignant que le boom de l'intelligence artificielle ne se transforme en bulle, tandis que la fermeture prolongée du gouvernement américain les a privés de données permettant d'évaluer la santé de la plus grande économie du monde.

Le S&P 500 et le Nasdaq se dirigent vers des pertes mensuelles en novembre et sont en passe de connaître leurs plus fortes baisses depuis que les craintes d'une hausse des droits de douane ont déclenché une chute en mars. Les analystes ont largement souligné que des périodes de volatilité pourraient encore se produire.

La Deutsche Bank prévoit que le S&P 500 .SPX atteindra 8 000 d'ici à la fin de 2026, citant la résistance des bénéfices des entreprises et les gains liés à l'intelligence artificielle.

LA RÉSILIENCE DES CONSOMMATEURS SOUS LES FEUX DE LA RAMPE ALORS QUE LA SAISON DES FÊTES DÉMARRE

Les données sur les ventes au détail et les prix à la production de septembre sont attendues cette semaine, avant la saison des achats de Noël qui débute jeudi avec la fête de Thanksgiving et se poursuit avec le Black Friday et le Cyber Monday.

Les tendances en matière de dépenses font l'objet d'un examen plus approfondi en raison de la vague d'annonces de licenciements, de la hausse du chômage et des droits de douane américains qui assombrissent le sentiment des consommateurs. Malgré cela, la National Retail Federation s'attend à ce que les ventes des fêtes de fin d'année dépassent pour la première fois les 1 000 milliards de dollars.

"Les chiffres sur le moral des consommateurs sont toujours médiocres. Mais ils nous indiquent que le consommateur est nerveux, mais qu'il reste assez résistant", a déclaré M. Sosnick.

Pendant ce temps, Bristol-Myers BMY.N a gagné 4,9 % après que son rival européen Bayer BAYGn.DE a dévoilé des données positives de dernière étape pour son médicament cardiovasculaire .

Certains assureurs de santé et opérateurs hospitaliers américains ont gagné après qu'un rapport ait indiqué que le plan de santé de Trump pourrait voir des extensions de subventions pour deux ans.

Centene CNC.N a augmenté de 7,5%, tandis qu'Oscar health

OSCR.N a bondi de 20%.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,96 contre 1 sur le NYSE et de 2,18 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 17 nouveaux records sur 52 semaines et deux nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 87 nouveaux records et 88 nouveaux records à la baisse.