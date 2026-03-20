Wall Street s'effondre, les turbulences au Moyen-Orient attisant les craintes d'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les échanges de l'après-midi)

* Trump envisage de prendre le contrôle de l'île de Kharg et de déployer des troupes supplémentaires

* Les principaux indices en voie de perdre leur quatrième semaine consécutive

* FedEx en hausse grâce à de solides prévisions; les valeurs énergétiques progressent

* S&P 500 -1,14%, Nasdaq -1,64%, Dow -0,68%

par Noel Randewich et Johann M Cherian

Wall Street a chuté vendredi, avec des pertes pour les poids lourds Nvidia et Microsoft, alors que la guerre américano-israélienne avec l'Iran est entrée dans sa quatrième semaine, aggravant les inquiétudes sur l'inflation et le potentiel de hausse des taux d'intérêt. Le conflit au Moyen-Orient ne montrait aucun signe d'apaisement. L'armée américaine déployait un grand navire d'assaut amphibie avec des milliers de Marines et de marins supplémentaires au Moyen-Orient, tandis que le nouveau chef suprême de l'Iran a salué l'"unité" et la "résistance" de l'Iran.

"Le marché se fait enfin à l'idée que ce conflit pourrait durer plus longtemps que prévu, et je pense que c'est la raison pour laquelle les marchés chutent. Ce conflit pourrait durer non pas quelques semaines, mais peut-être plusieurs mois", a déclaré Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management à Tulsa, dans l'Oklahoma.

LES SEPT MAGNIFIQUES CHUTENT

Les entreprises les plus précieuses de Wall Street ont reculé, Nvidia NVDA.O , Alphabet GOOGL.O , Tesla TSLA.O et Meta Platforms META.O ayant chacune baissé d'environ 2 %. Microsoft MSFT.O a perdu 1,5 %. Les bons du Trésor américain ont chuté pour la troisième séance, parallèlement à une vente massive plus large des obligations d'État britanniques et européennes, alors que le conflit au Moyen-Orient a maintenu les prix du pétrole à un niveau élevé et renforcé les inquiétudes concernant l'inflation .

Les contrats à terme sur les taux américains montrent que la Fed est plus susceptible d'augmenter les taux d'intérêt que de les réduire d'ici la fin de l'année 2026, selon l'outil FedWatch de CME.

"Nous avons simplement un environnement classique qui pousse les taux à la hausse et qui est alimenté par des attentes d'inflation plus élevées, qui sont liées au prix du pétrole. Et le fait que nous entrions dans la quatrième semaine de guerre suggère que ce stress n'est pas près de disparaître", a déclaré Padhraic Garvey, responsable de la stratégie mondiale en matière de taux et de dette chez ING à New York.

Le S&P 500 a perdu 1,14 % à 6 530,91 points.

Le Nasdaq a baissé de 1,64 % à 21 728,68 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a perdu 0,68 % à 45 707,67 points.

La jauge de la peur à Wall Street, l'indice de volatilité CBOE .VIX , a augmenté de 2,4 points à 26,4.

Neuf des 11 indices sectoriels du S&P 500 ont reculé, menés par les services aux collectivités .SPLRCU , en baisse de 2,48%, suivis par une perte de 1,84% de l'immobilier .SPLRCR .

LE SECTEUR DE L'ENERGIE SE REDRESSE

L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie .SPNY a progressé de 0,7 %, ce qui le met sur la voie d'un treizième gain hebdomadaire consécutif. Cette hausse hebdomadaire serait la plus longue depuis au moins la fin des années 1980, selon les données du LSEG, alors que les événements géopolitiques au Venezuela et au Moyen-Orient ont dominé la majeure partie du premier trimestre.

Vendredi marque l'expiration simultanée, une fois par trimestre, des contrats dérivés liés aux actions, aux options sur indices et aux contrats à terme, également connue sous le nom de "triple sorcellerie", ce qui peut accroître le volume des transactions et aggraver la volatilité.

Les trois principaux indices se dirigeaient vers leur quatrième semaine consécutive de pertes et se situaient en dessous de leurs moyennes mobiles à 200 jours, soulignant la récente détérioration du sentiment à Wall Street.

L'indice Russell 2000 .RUT des petites entreprises a reculé de 1,6 %, ce qui lui fait perdre près de 10 % par rapport à son niveau record du 22 janvier. Super Micro Computer SMCI.O a chuté de 30 % après que trois personnes associées au fabricant de serveurs d'intelligence artificielle ont été accusées d'avoir fait passer en contrebande au moins 2,5 milliards de dollars de technologie d'intelligence artificielle vers la Chine. Le concurrent Dell

DELL.N a progressé de 4,4 %. FedEx FDX.N , souvent considéré comme un baromètre de l'activité commerciale, a publié des prévisions optimistes et a déclaré que la demande mondiale se maintenait malgré les tensions géopolitiques, ce qui a fait grimper ses actions de 1 %.

Les actions en baisse ont été plus nombreuses que les actions en hausse au sein du S&P 500 .AD.SPX dans un rapport de 2,4 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 11 nouveaux plus hauts et 26 nouveaux plus bas; le Nasdaq a enregistré 32 nouveaux plus hauts et 202 nouveaux plus bas.