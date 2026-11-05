Wall Street s'effondre alors que les fortes baisses du secteur technologique placent le Nasdaq sur la voie d'une correction

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: le Dow Jones recule de 0,66 %, le S&P 500 de 1,66 % et le Nasdaq de 3,09 %

* Qualcomm recule après avoir manqué les estimations de ventes de puces pour le quatrième trimestre

* AppLovin bondit après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au troisième trimestre

* Le rapport sur l'emploi aux États-Unis pour le mois d'octobre sera publié vendredi

(Mises à jour après l'ouverture des marchés)

par Shashwat Chauhan et Utkarsh Hathi

Les actions américaines ont fortement chuté jeudi, le Nasdaq s'apprêtant à confirmer son entrée en territoire de correction, les pertes importantes subies par les valeurs liées aux puces électroniques et aux centres de données ayant pesé sur le marché, au lendemain de la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat qui avait déclenché un rebond généralisé.

Qualcomm QCOM.O a chuté de 9 % après que le fabricant de puces a manqué les estimations de Wall Street concernant les ventes de puces pour smartphones au quatrième trimestre, en raison d’une demande atone et d’une baisse des revenus liés à Apple AAPL.O .

L’indice global des semi-conducteurs .SOX a prolongé sa baisse et affichait un recul de 7,1 %, fortement pénalisé par les pertes enregistrées par Nvidia NVDA.O , Advanced Micro Devices AMD.O , Intel INTC.O et Marvell Technology MRVL.O .

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs, ainsi que celles des entreprises liées au développement des infrastructures d’IA , ont encore reculé à la suite de la victoire électorale des démocrates , notamment dans certains États clés abritant des centres de données, où l’opposition publique à l’expansion rapide de ce secteur ne cesse de croître.

"Il est désormais possible que les deux années d’impulsion supplémentaire donnée par l’administration Trump au développement de l’IA soient en quelque sorte revues à la baisse, car de nombreux aspects du secteur de l’IA ont été ignorés par l’administration actuelle", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote Bank.

"Nous pensons que ce développement agressif de l’IA va faire l’objet d’un examen minutieux."

Les opérateurs de centres de données IREN IREN.O , Hut 8

HUT.O et Applied Digital APLD.O ont enregistré des baisses comprises entre 6 % et 11 %. Les néoclouds CoreWeave CRWV.O et Nebius Group NBIS.O ont quant à eux perdu respectivement 9,3 % et 13,4 %.

Les fournisseurs de services publics et d’équipements exposés à l’essor des centres de données, notamment GE Vernova

GEV.N et Constellation Energy CEG.O , ont également vu leurs cours baisser. Le fabricant de serveurs d’IA Dell DELL.N a chuté de 10,5 %.

La plupart des valeurs technologiques à forte capitalisationont également perdu du terrain après le rebondde mercredi . Meta Platforms META.O a reculé de 3,4 %, tandis qu’Amazon.com AMZN.O et Alphabet GOOGL.O affichaient une légère baisse.

Tesla TSLA.O , dirigée par Elon Musk, a chuté de 9,5 % et SpaceX SPCX.O a reculé de 6,7 %, prolongeant ainsi ses pertes . Musk a dépensé près d’un demi-milliard de dollars pour soutenir des candidats républicains, notamment dans le but de leur permettre de conserver le contrôle au Texas, l’État d’origine des deux entreprises.

À 9h57 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 351,87 points, soit 0,66 %, à 53.004,25, le S&P 500 .SPX a perdu 127,74 points, soit 1,66 %, à 7.560,88 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 795,08 points, soit 3,09 %, à 24.941,44.

Cinq des onze principaux secteurs du S&P 500 ont terminé en baisse, le secteur technologique .SPLRCT et celui de la consommation discrétionnaire .SPLRCD enregistrant les plus fortes baisses, tandis que le secteur de l’énergie .SPNY a affiché la plus forte hausse.

L'indice de référence a enregistré mercredi sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis trois mois, l'apaisement des incertitudes politiques ayant stimulé l'appétit pour le risque.

Certains analystes ont estimé qu’un gouvernement divisé à Washington pourrait entraîner une diminution des changements législatifs radicaux et même rendre plus difficile la conclusion d’accords sur les dépenses budgétaires, compte tenu de la détérioration de la situation budgétaire des États-Unis. Une forte baisse des prix du pétrole a également contribué à améliorer le sentiment des investisseurs.

Les banques centrales du monde entier ont reconnu que l’inflation restait élevée, les cours du pétrole brut ayant bondi en raison du conflit au Moyen-Orient.

La présidente de la Réserve fédérale de Cleveland, Beth Hammack , s’est prononcée jeudi en faveur d’une trajectoire progressive de hausse des taux pour réduire l’inflation.

L’attention se portera sur les chiffres de l’emploi non agricole américain du mois d’octobre, attendus vendredi, les traders s’attendant actuellement à ce que la Fed relève ses taux le mois prochain, après la hausse de septembre.

Parmi les autres titres, Snap SNAP.N , propriétaire de Snapchat, a chutéde 12 % après avoir manqué les estimations de chiffre d’affaires pour le troisième trimestre, tandis qu’AppLovin APP.O a bondide 32 % après que la plateforme marketing a dépassé les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre .

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 1,36 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 2,17 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 69 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 3 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 132 nouveaux plus hauts et 247 nouveaux plus bas.