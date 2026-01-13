 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street s'attend à des bénéfices élevés au quatrième trimestre, grâce à la vigueur de l'économie américaine
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 15:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les sociétés de courtage internationales s'attendent à ce que les entreprises américaines affichent des résultats solides au quatrième trimestre, grâce à une croissance des bénéfices dans tous les secteurs d'activité, l'économie américaine restant solide.

Les analystes s'attendent à ce que les bénéfices du quatrième trimestre des sociétés du S&P 500 .SPX augmentent de 8,8 % en glissement annuel, selon les données compilées par LSEG. Les entreprises technologiques devraient ouvrir la voie, alimentées par la force persistante de l'IA.

"La solide croissance économique américaine et les baisses de taux de la Réserve fédérale ont stimulé les bénéfices des entreprises et les marges bénéficiaires, ce qui a dopé les actions américaines et étayé notre surpondération. Nous pensons que cette tendance se poursuivra dans les résultats du quatrième trimestre à partir de cette semaine", ont déclaré les stratèges du BlackRock Investment Institute.

L'écart de bénéfices entre les "Sept Magnifiques" géants de la technologie et le reste du marché devrait continuer à se réduire, ont-ils ajouté.

"Ces dernières années, la technologie a joué un rôle important dans la croissance des bénéfices, mais les valeurs de rendement sont censées avoir des bénéfices assez solides. Les valeurs industrielles, financières et autres valeurs cycliques pourraient très bien afficher une croissance des bénéfices justifiant la croissance économique", a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef du marché chez Carson Group.

La saison des résultats a officiellement démarré mardi, JPMorgan Chase JPM.N ayant dépassé les estimations des analystes pour le bénéfice du quatrième trimestre.

"Nous voyons 9 des 11 secteurs afficher une croissance positive au quatrième trimestre, contre 6 au troisième trimestre et 2 au deuxième trimestre", ont écrit les analystes de la Deutsche Bank dans une note, soulignant une croissance plus large des bénéfices des sociétés du S&P 500.

D'un autre côté, les secteurs qui s'adressent aux acheteurs sensibles aux coûts pourraient être soumis à de nouvelles tensions, car les acheteurs soucieux de leur valeur se serrent la ceinture, ce qui ferait des secteurs tels que la consommation discrétionnaire les plus grands retardataires de la saison, ont noté les analystes de Deutsche Bank et de Citi.

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
54,735 USD NYSE -0,78%
BANK OF NY MELLON
120,166 USD NYSE -0,38%
CITIGROUP
116,640 USD NYSE -0,88%
JPMORGAN CHASE
314,200 USD NYSE -3,19%
S&P 500 INDEX
6 955,27 Pts CBOE -0,32%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump, lors de sa dernière visite en personne au Forum économique mondial à Davos (Suisse), le 22 janvier 2020 ( AFP / JIM WATSON )
    Trump attendu en vedette la semaine prochaine à Davos
    information fournie par AFP 13.01.2026 17:06 

    Donald Trump tiendra la vedette la semaine prochaine du Forum économique mondial à Davos (Suisse), grand-messe du multilatéralisme et du libre-échange que le président américain malmène depuis son retour au pouvoir, ravivant les tensions commerciales et géopolitiques. ... Lire la suite

  • L'investisseur activiste David Webb à Hong Kong le 12 mai 2025 ( AFP / Peter PARKS )
    Décès à 60 ans de l’investisseur militant hongkongais David Webb
    information fournie par AFP 13.01.2026 16:47 

    David Webb, investisseur militant hongkongais connu pour son combat pour la transparence des marchés financiers et la responsabilité démocratique, est mort mardi à l’âge de 60 ans, selon un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. "C’est avec une grande tristesse ... Lire la suite

  • A Hawaï, les spectaculaires jets de lave du volcan Kilauea
    A Hawaï, les spectaculaires jets de lave du volcan Kilauea
    information fournie par AFP Video 13.01.2026 16:46 

    Sa lave est projetée à plus de 400 mètres de haut: des images spectaculaires du volcan Kilauea, un des plus actifs du monde, ont été diffusées lundi par l'Institut américain de géophysique (USGS).

  • Le président américain Donald Trump, le 13 janvier 2026, à la base aérienne Andrews Air Force Base, dans le Maryland aux Etats-Unis ( AFP / Mandel NGAN )
    Aux Etats-Unis, une inflation qui cesse d'accélérer mais reste élevée
    information fournie par AFP 13.01.2026 16:46 

    Le rythme de l'inflation s'est calmé en fin d'année 2025 aux Etats-Unis mais les Américains digèrent mal l'augmentation continue des prix de l'alimentation et de l'électricité. Selon les données officielles publiées mardi, l'indice des prix à la consommation (CPI) ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank