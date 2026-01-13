Wall Street s'attend à des bénéfices élevés au quatrième trimestre, grâce à la vigueur de l'économie américaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les sociétés de courtage internationales s'attendent à ce que les entreprises américaines affichent des résultats solides au quatrième trimestre, grâce à une croissance des bénéfices dans tous les secteurs d'activité, l'économie américaine restant solide.

Les analystes s'attendent à ce que les bénéfices du quatrième trimestre des sociétés du S&P 500 .SPX augmentent de 8,8 % en glissement annuel, selon les données compilées par LSEG. Les entreprises technologiques devraient ouvrir la voie, alimentées par la force persistante de l'IA.

"La solide croissance économique américaine et les baisses de taux de la Réserve fédérale ont stimulé les bénéfices des entreprises et les marges bénéficiaires, ce qui a dopé les actions américaines et étayé notre surpondération. Nous pensons que cette tendance se poursuivra dans les résultats du quatrième trimestre à partir de cette semaine", ont déclaré les stratèges du BlackRock Investment Institute.

L'écart de bénéfices entre les "Sept Magnifiques" géants de la technologie et le reste du marché devrait continuer à se réduire, ont-ils ajouté.

"Ces dernières années, la technologie a joué un rôle important dans la croissance des bénéfices, mais les valeurs de rendement sont censées avoir des bénéfices assez solides. Les valeurs industrielles, financières et autres valeurs cycliques pourraient très bien afficher une croissance des bénéfices justifiant la croissance économique", a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef du marché chez Carson Group.

La saison des résultats a officiellement démarré mardi, JPMorgan Chase JPM.N ayant dépassé les estimations des analystes pour le bénéfice du quatrième trimestre.

"Nous voyons 9 des 11 secteurs afficher une croissance positive au quatrième trimestre, contre 6 au troisième trimestre et 2 au deuxième trimestre", ont écrit les analystes de la Deutsche Bank dans une note, soulignant une croissance plus large des bénéfices des sociétés du S&P 500.

D'un autre côté, les secteurs qui s'adressent aux acheteurs sensibles aux coûts pourraient être soumis à de nouvelles tensions, car les acheteurs soucieux de leur valeur se serrent la ceinture, ce qui ferait des secteurs tels que la consommation discrétionnaire les plus grands retardataires de la saison, ont noté les analystes de Deutsche Bank et de Citi.