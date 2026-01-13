 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La SNCF propose une augmentation annuelle moyenne de 2,56% aux cheminots pour 2026
information fournie par AFP 13/01/2026 à 20:18

Le trafic devrait être quasi normal mardi à la SNCF, malgré l'appel à la grève national lancé par deux syndicats le jour où doivent aboutir les négociations annuelles sur les salaires ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Le trafic devrait être quasi normal mardi à la SNCF, malgré l'appel à la grève national lancé par deux syndicats le jour où doivent aboutir les négociations annuelles sur les salaires ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

La SNCF a proposé mardi une augmentation moyenne des salaires de ses 140.000 cheminots de 2,56% pour 2026, au-dessus de l'inflation attendue cette année.

Les quatre syndicats représentatifs de la SNCF ont jusqu'au 27 janvier pour signer ou non la proposition qui leur a été faite par la direction du groupe ferroviaire au dernier jour des négociations annuelles obligatoires (NAO).

Pour pouvoir mettre l'accord en oeuvre, la direction demande l'assentiment d'au moins deux centrales syndicales représentatives sur quatre (CGT, Unsa, Sud-Rail, CFDT).

"On considére qu'il faut au minimum une forme d'adhésion pour qu'il soit appliqué", a dit Philippe Bru, le DRH de l'entreprise lors d'un briefing avec la presse.

"S'il y a zéro ou une seule signature, il n'y aura rien (pas d'augmentation, NDLR), sauf la garantie qu'à la SNCF personne ne travaille à moins du smic plus 10%": "Pas un seul salaire à la SNCF n'est inférieur à 2.005 euros (...) et ceci sera maintenu", a-t-il dit.

Dans le détail, la proposition de 2,56% inclut une augmentation générale des salaires de 0,5%, appliquée en deux temps, à raison de 0,25% en juillet et de 0,25% en octobre, ainsi que des mesures individuelles.

L'entreprise publique annonce aussi la création en 2026 d'une GPSA (garantie de progression salariale annuelle), qui permet de lisser les progressions d'échelons à l'ancienneté, de manière à ce que chaque salarié bénéficie chaque année en décembre d'une augmentation liée à son ancienneté.

Cette GPSA permettra aux 100.000 cheminots qui n'atteignent pas un nouvel échelon cette année d'éviter d'attendre les dates d'échéance. Au minimum, chacun ou chacune aura "+0,6% d'augmentation ancienneté chaque année en décembre", a expliqué M. Bru.

Par ailleurs, alors que la SNCF devrait avoir réalisé de bons résultats en 2025, le groupe annonce la mise en place d'une prime de partage de la valeur de 650 euros en 2026. Le groupe considère que les 400 euros versés à chaque cheminot en décembre en font partie, le solde de 250 euros doit l'être en mars.

- "Le compte n'y est pas" -

Ceci s'ajoute à une prime d'intéressement moyenne de 1.100 euros qui sera versée en mai, soit au total 1.750 euros en prime de participation aux résultats de l'entreprise pur l'année.

Mais pour la CGT, premier syndicat du groupe, et pour Sud-Rail, quatrième syndicat, qui avaient tous deux appelé à une journée de grève mardi afin d'appuyer leurs revendications pendant la durée de la réunion avec la direction, "le compte n'y est pas", ont dit leurs représentants à l'AFP mardi soir.

"Les propositions sont loin d'être à la hauteur" a souligné Cedric Robert de la CGT. "Deux augmentations générales de 0,25% en juillet et en octobre, cela équivaut à 0,2% par mois sur l'ensemble de l'année 2026" a-t-il fait valoir.

Par ailleurs, les 400 euros de prime de partage de la valeur versés en décembre 2025 n'étaient pas une prime anticipée pour 2026", a estimé Fabien Villedieu, secrétaire fédéral de Sud-Rail, contredisant les propos de la direction. Selon son calcul, pour 2026, il manquera donc au minimum 150 euros de prime juste pour être au même niveau que les années précédentes" (400 euros versés en 2024 également).

"Au regard des bénéfices de dingue qu'on attend pour la SNCF cette année, ce n'est franchement pas à la hauteur" a-t-il estimé, en soulignant qu'il allait consulter ses adhérents.

"Nous avons eu une fin de non recevoir pour notre demande de treizième mois pour tous, et pour la grille unique des salaires" tout ça après 8 ans de gel des salaires dans les années 2020 qui nous ont fait accumuler du retard salarial, a pour sa part déploré Cédric Robert de la CGT.

Les résultats financiers 2025 de la SNCF seront connus fin février. Au premier semestre, elle a multiplié par six son bénéfice net, à 950 millions d'euros, portée notamment par la hausse du trafic sur les rails et l'engouement des voyageurs pour le train depuis le Covid.

Mouvements sociaux

Valeurs associées

AIRBUS
220,2000 EUR Euronext Paris +1,87%
ALSTOM
25,5700 EUR Euronext Paris +0,24%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

3 commentaires

  • 20:55

    Je ne dirai rien de plus que bistubu,+1 !Une honte

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump, lors de sa dernière visite en personne au Forum économique mondial à Davos (Suisse), le 22 janvier 2020 ( AFP / JIM WATSON )
    Trump attendu en vedette la semaine prochaine à Davos
    information fournie par AFP 13.01.2026 21:34 

    Donald Trump tiendra la vedette la semaine prochaine du Forum économique mondial à Davos (Suisse), grand-messe du multilatéralisme et du libre-échange que le président américain malmène depuis son retour au pouvoir, ravivant les tensions commerciales et géopolitiques. ... Lire la suite

  • Football-Carrick nommé entraîneur de Manchester United jusqu'à la fin de la saison
    Football-Carrick nommé entraîneur de Manchester United jusqu'à la fin de la saison
    information fournie par Reuters 13.01.2026 21:28 

    Michael Carrick a été nommé mardi nouvel entraîneur de Manchester United jusqu'à la fin de la saison à la suite du licenciement de Ruben ‍Amorim, a annoncé le club de Premier League. "Michael est un excellent entraîneur et sait exactement ce qu'il faut pour gagner ... Lire la suite

  • Les agriculteurs français manifestent à Paris contre l'accord commercial UE-Mercosur
    Lecornu annonce la préparation d'une loi d'urgence agricole
    information fournie par Reuters 13.01.2026 21:26 

    Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé mardi la préparation d'une loi d'urgence agricole qui devrait être examinée par le Parlement avant l'été, alors que des centaines de tracteurs sont entrés dans Paris pour protester contre ‍l'accord de libre-échange ... Lire la suite

  • La croissance a progressé "d'au moins 0,2%" au T4, dit la BdF
    La croissance a progressé "d'au moins 0,2%" au T4, dit la BdF
    information fournie par Reuters 13.01.2026 21:26 

    L'économie française a légèrement progressé au quatrième trimestre, tirée par les secteurs de l'aérospatiale ‍et de la défense malgré l'incertitude politique, a indiqué mardi la Banque de France (BdF) dans son enquête mensuelle de conjoncture. La deuxième économie ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank