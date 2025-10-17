Wall Street s'apprête à une ouverture mitigée après les commentaires de Trump sur le commerce ; les banques sous les feux des projecteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles.)

*

Futures: Dow en hausse de 0,18%, S&P 500 en hausse de 0,02%, Nasdaq en baisse de 0,17%

*

Trump déclare que des droits de douane de 100 % sur la Chine ne sont pas viables

*

Eli Lilly chute après que Trump ait promis une réduction du prix des médicaments pour la perte de poids

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés) par Sukriti Gupta et Twesha Dikshit

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à une ouverture mitigée vendredi après que le président américain Donald Trump a déclaré que sa rencontre avec son homologue chinois était toujours d'actualité, tandis que les inquiétudes concernant les risques de crédit des banques régionales maintenaient les investisseurs sur le qui-vive.

Les contrats à terme ont chuté plus tôt dans la journée de vendredi, à la suite d'une déroute des actions bancaires au cours de la session précédente, lorsque l'ETF SPDR S&P regional banking KRE.P a enregistré sa plus forte baisse en une journée depuis plus de six mois.

La baisse a été déclenchée par la publication par Zions Bancorporation ZION.O d'une perte de 50 millions de dollars liée à deux prêts commerciaux et industriels, tandis que Western Alliance WAL.N a déclaré avoir engagé une action en justice pour fraude de la part de Cantor Group V, LLC.

Le repli a ravivé les inquiétudes concernant les normes de prêt laxistes dans un secteur déjà aux prises avec deux faillites automobiles, plus de deux ans après l'effondrement de la Silicon Valley Bank.

Toutefois, l'ETF SPDR S&P regional banking a augmenté de 1,9 % avant la mise sur le marché après les résultats trimestriels positifs de certaines banques régionales.

"Il est possible qu'elles aient été survendues hier et que nous recevions maintenant des bénéfices positifs de ces banques régionales qui confirment le type de croissance des bénéfices que nous avons vu avec les plus grandes banques mondiales plus tôt dans la semaine. Je pense que cela contribue à renforcer l'optimisme des investisseurs", a déclaré Sam Stovall, responsable de la stratégie d'investissement chez CFRA.

Truist Financial TFC.N et Regions Financial RF.N ont gagné respectivement 2,5 % et 2,1 % après avoir annoncé une hausse de leurs bénéfices. Fifth Third Bancorp FITB.O a gagné 2,6%.

Les actions de Zions ont augmenté de 4,4 %, tandis que Western Alliance a gagné 3,8 % avant la cloche.

Sur le front de la guerre commerciale, Donald Trump a déclaré que son projet de droits de douane de 100 % sur les produits en provenance de Chine ne serait pas viable et qu'il rencontrerait le président Xi Jinping dans deux semaines.

"La plupart des gens se rendent compte que Donald Trump doit adoucir son ton s'il veut obtenir un compromis de la Chine... (il est) encourageant que le président soit un peu plus dovish dans sa position envers la Chine", a déclaré Stovall de CFRA.

À 08:39 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 82 points, soit 0,18%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 1,25 points, soit 0,02%, et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en baisse de 42,25 points, soit 0,17%.

L'optimisme entourant l'IA et les attentes de réductions des taux d'intérêt américains ont propulsé Wall Street à des niveaux record cette année. Cependant, les valeurs technologiques liées à l'IA, qui ont été parmi les plus importantes à contribuer au rallye, ont également glissé vendredi.

Parmi les autres valeurs, Eli Lilly LLY.N a chuté de 3,8 % après que Donald Trump a déclaré qu'il baisserait les prix des médicaments amaigrissants.

Les solides bénéfices des grandes banques américaines cette semaine ont donné un ton optimiste pour le début de la saison des rapports du troisième trimestre. Mais les valorisations des actions étant déjà élevées, les investisseurs font preuve de prudence.