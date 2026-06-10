Wall Street s'apprête à reculer face au recul du secteur technologique et à la montée des tensions au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,37%, S&P 500 -0,4%, Nasdaq -0,66%

* Les données sur les prix à la consommation du mois de mai sont globalement conformes aux estimations

* Super Micro Computer recule après avoir annoncé son intention de lever 7 milliards de dollars

* Nike recule après la révision à la baisse de son titre par RBC

(Mise à jour des cours avant l'ouverture) par Joel Jose et Twesha Dikshit

Les actions américaines s'apprêtaient à ouvrir en baisse mercredi, alors que la vague de ventes sur les valeurs technologiques se poursuivait et que la recrudescence des tensions entre les États-Unis et l'Iran éclipsait des chiffres de l'inflation modérés.

La volatilité s'est accrue sur les marchés boursiers ces derniers jours, les investisseurs étant confrontés à un éventail croissant de risques, notamment les valorisations élevées du secteur technologique, l'escalade des tensions au Moyen-Orient et les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait devoir relever ses taux d'intérêt pour juguler l'inflation.

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté de 4,2% sur les 12 mois jusqu'en mai, soit la plus forte hausse depuis avril 2023, selon les données , le conflit au Moyen-Orient ayant fait grimper le prix de l'essence et d'autres produits énergétiques.

Le rythme de la hausse était toutefois conforme aux prévisions, selon un sondage Reuters auprès d'économistes. Cela a contribué à faire remonter les contrats à terme sur les actions américaines après les plus bas de la séance.

« Même si cela correspond tout à fait aux attentes, la tendance reste mauvaise », a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B Riley Wealth.

« Cela n'a pas changé le scénario concernant ce que la Fed fera lors de sa prochaine réunion, mais le consensus général est que la Fed maintiendra le cap. »

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la Réserve fédérale devrait, selon les prévisions générales, maintenir ses taux d'intérêt dans une fourchette de 3,50% à 3,75% lors de sa prochaine réunion de politique monétaire, le 17 juin. Les investisseurs anticipent au moins une hausse des taux de 25 points de base d'ici la fin de l'année.

Les valeurs technologiques et celles liées à l'IA ont été les plus touchées par la vague de ventes, les investisseurs anticipant un resserrement de la politique monétaire et s'inquiétant des valorisations élevées du secteur.

Nvidia NVDA.O , Broadcom AVGO.O et Micron Technology

MU.O ont chuté de 1,3% à 2,2% en pré-ouverture, leurs pertes s’accentuant à nouveau après un bref rebond lundi.

La rotation hors des actions technologiques très prisées a profité à d'autres secteurs du marché qui avaient pris du retard cette année, notamment la santé, l'immobilier et les biens de consommation courante.

À 8h46 (heure de l'Est), les contrats à terme e-mini sur le S&P 500 EScv1 reculaient de 29,5 points, soit 0,4%. Les contrats à terme e-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 ont chuté de 191,25 points, soit 0,66%, et les contrats à terme e-mini sur le Dow YMcv1 ont perdu 188 points, soit 0,37%.

Le président américain Donald Trump a déclaré que l'Iran avait mis trop de temps à négocier un accord et qu'il allait désormais « devoir en payer le prix », tandis que Téhéran a indiqué qu'il réévaluerait son engagement diplomatique avec Washington après une nuit de frappes de représailles.

Les cours du pétrole ont augmenté de plus de 1%, le Brent

LCOc1 s'échangeant au-dessus de 92 dollars le baril. O/R

L'introduction en bourse très médiatisée de SpaceX SPCX.O vendredi, d'une valeur de 1 750 milliards de dollars et visant une levée de fonds record de 75 milliards de dollars, pourrait également peser sur les actions américaines alors que les inquiétudes grandissent quant à un optimisme excessif dans le secteur technologique.

Parmi les autres titres en mouvement, Super Micro Computer

SMCI.O a chuté de 11,7% après avoir annoncé son intention de lever 7 milliards de dollars par le biais d'une série d'opérations de financement par actions et liées aux actions afin de financer l'achat de composants pour répondre à la demande croissante de serveurs d'IA.

L'action Nike NKE.N a reculé de 0,9% après que RBC a abaissé sa note de « surperformance » à « performance sectorielle ».

Les actions des sociétés de transport routier XPO XPO.N , J.B. Hunt JBHT.O et Old Dominion ODFL.O ont chuté de 1,1% à 5,9% après l'annonce par Amazon AMZN.O de l'extension de ses services de fret en chargement partiel aux États-Unis.