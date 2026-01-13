Wall Street s'apprête à ouvrir en demi-teinte après les résultats mitigés de JPMorgan et de Delta Air

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Futures en hausse: Dow 0,1%, S&P 500 stable, Nasdaq 0,1%

JPMorgan Chase bat les estimations pour le bénéfice du 4ème trimestre

Les prévisions de bénéfices de Delta sont décevantes

(Ajout de commentaires et de détails; mise à jour des prix) par Medha Singh et Pranav Kashyap

Les principaux indices de Wall Street se sont dirigés vers une ouverture en demi-teinte mardi après qu'un rapport sur l'inflation largement en ligne ait soutenu les attentes de réduction des taux cette année, tandis que les investisseurs ont pesé les résultats trimestriels mitigés de JPMorgan et Delta Air Lines.

En excluant les composantes volatiles de l'alimentation et de l'énergie, les prix à la consommation américains ont augmenté de 0,2 % en décembre par rapport au mois précédent, ce qui est inférieur aux prévisions des économistes qui tablaient sur une augmentation de 0,3 %. L'IPC global et l'IPC de base ont augmenté de 2,6 % en glissement annuel le mois dernier, après avoir augmenté dans les mêmes proportions en novembre.

Les données ont renforcé les paris de la Fed sur au moins deux réductions supplémentaires de 25 points de base des taux d'intérêt entre juin et décembre, les traders estimant qu'il y a une faible chance pour une troisième réduction, selon les données de LSEG.

"La Fed devrait prendre son temps et absorber davantage de données, en particulier compte tenu du bruit que nous avons vu dans les données récentes en raison de la fermeture du gouvernement", a déclaré Skyler Weinand, directeur des investissements, Regan Capital.

Les actions de JPMorgan JPM.N étaient en hausse de 0,4 % dans les échanges agités du premier marché après que le bénéfice trimestriel de la banque ait battu les estimations , ses traders ayant profité de la volatilité des marchés.

D 'autres grandes banques, dont les rapports sont attendus plus tard dans la semaine, devraient afficher des résultats trimestriels plus élevés , aidées par une reprise des transactions.

Les actions de Delta Air Lines DAL.N ont chuté de 4,6 %, le point médian de ses prévisions de bénéfices pour 2026 étant inférieur aux attentes des analystes.

La faiblesse s'est étendue à l'ensemble du secteur, avec United Airlines UAL.O et American Airlines AAL.O en baisse d'environ 2% chacune.

A 8h51, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 2,5 points, soit 0,04%, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 61 points, soit 0,12%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 19,5 points, soit 0,08%.

LES PERSPECTIVES DE TAUX D'INTÉRÊT EN LIGNE DE MIRE

Wall Street a commencé la semaine sur le recul après que les procureurs américains ont ouvert une enquête criminelle impliquant le président de la Fed, Jerome Powell, suscitant de nouvelles inquiétudes sur l'indépendance de la banque centrale et attirant de vives critiques de la part d'éminents républicains.

Le marché a rebondi au cours de la séance, les gains des géants de la technologie et de Walmart WMT.O ayant permis au S&P 500 et au Dow de clôturer sur de nouveaux records.

Les investisseurs ont également largement ignoré les préoccupations géopolitiques, notamment le renversement du dirigeant vénézuélien par les États-Unis, leur menace de prendre le contrôle du Groenland et l'avertissement de frappes en Iran.

Les valorisations exorbitantes ont poussé les investisseurs vers les petites capitalisations , qui ont surperformé les marchés plus larges depuis le début de l'année, bien qu'il reste à voir si la tendance va durer.

Le Russell 2000 .RUT a gagné 6,2 % au cours des sept premiers jours de bourse de 2026, contre une hausse de 1,9 % pour le S&P 500.

"Les petites capitalisations ont connu des hauts et des bas pendant des années. Nous avons besoin d'en voir un peu plus pour croire que c'est enfin le moment pour les petites capitalisations", a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef du marché chez Carson Group à Omaha.

"Mais avec une économie un peu plus forte et potentiellement une Fed plus dovish, cela pourrait être des vents porteurs pour les petites capitalisations."

Parmi les autres valeurs, BNY BK.N a relevé son objectif pour une mesure clé de la rentabilité, mais les actions de la banque dépositaire ont glissé de 0,6%.

Les actions Intel INTC.O ont augmenté de 3,9 % et AMD

AMD.O a gagné 3,5 % après que KeyBanc a relevé les actions des deux fabricants de puces à "surpondérer".