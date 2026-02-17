Wall Street s'apprête à ouvrir en baisse, les craintes d'une perturbation de l'IA ayant entamé le moral des investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Futures en baisse: Dow 0,19%, S&P 500 0,42%, Nasdaq 0,86%

Warner Bros rejette l'offre révisée de Paramount; les deux titres sont en hausse

Norwegian Cruise Line bondit suite à l'annonce de la prise de participation d'Elliott

Masimo bondit après l'acquisition de 9,9 milliards de dollars par Danaher

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés) par Purvi Agarwal et Twesha Dikshit

Les contrats à terme sur les actions américaines ont indiqué une ouverture en baisse mardi après le long week-end , les inquiétudes concernant les perturbations déclenchées par l'intelligence artificielle ayant ébranlé la confiance du marché et les investisseurs s'étant concentrés sur les développements dans les négociations nucléaires entre les États-Unis et l'Iran.

Les inquiétudes concernant l'impact de l'intelligence artificielle sur les modèles économiques ont déclenché une chute des sociétés de logiciels, des maisons de courtage et des entreprises de transport routier la semaine dernière, entraînant les trois principaux indices de Wall Street dans leur plus forte baisse hebdomadaire depuis la mi-novembre.

Les risques potentiels liés aux acteurs chinois de l'IA ont également ajouté à l'incertitude. Lundi, Alibaba a dévoilé un nouveau modèle d'IA , Qwen 3.5, conçu pour exécuter des tâches complexes de manière autonome.

La plupart des valeurs technologiques américaines étaient en baisse ce jour-là, Nvidia NVDA.O perdant 1,1 % et Microsoft

MSFT.O reculant de 0,7 %.

"Le produit d'IA d'Alibaba est l'une des variables qui pèsent sur les marchés aujourd'hui et cela fait partie d'une dynamique beaucoup plus large qui est en jeu ici", a déclaré Stash Graham, directeur général et CIO chez Graham Capital Wealth Management.

"On assiste à un rééquilibrage... il est naturel que les marchés fassent une pause après une année aussi faste que l'année dernière"

Le chef suprême de l'Iran a déclaré à l' adresse que les tentatives américaines de renverser son gouvernement échoueraient, alors que les deux pays ont entamé des pourparlers indirects à Genève sur un différend nucléaire de longue date.

À 08:36 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 a perdu 95 points, soit 0,19%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 29 points, soit 0,42%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a chuté de 212,75 points, soit 0,86%.

Cette semaine, le rapport sur les dépenses de consommation personnelle - l'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale américaine - sera surveillé de près pour obtenir des informations sur l'inflation etpourrait avoir un impact sur la trajectoire de réduction des taux de la banque centrale.

Ce rapport fait suite à un taux d'inflation plus bas que prévu la semaine dernière, qui a légèrement augmenté les paris sur les réductions de taux d'intérêt cette année.

Les traders tablent sur une réduction de 25 points de base en juin, avec une probabilité de 52 %, contre près de 49 % il y a une semaine, selon l'outil FedWatch du CME.

Les résultats des entreprises sont dans la dernière ligne droite de la saison des résultats. Sur les 73 % de sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats ce trimestre, 74,5 % ont affiché des résultats supérieurs aux estimations des analystes, contre 67 % lors d'un trimestre normal, selon les données du LSEG vendredi.

Les marchés attendent les commentaires du gouverneur de la Fed, Michael Barr, et de la présidente de San Francisco, Mary Daly, plus tard dans la journée.

Warner Bros WBD.O a rejeté l'offre d'achat révisée de Paramount PSKY.O , donnant au studio une semaine pour négocier un meilleur accord. Les sociétés ont augmenté respectivement de 2,3 % et de 3,8 %.

Parmi les autres valeurs en hausse, Norwegian Cruise Line

NCLH.N a bondi de 6 % dans les échanges avant bourse après que le Wall Street Journal ait rapporté que l'investisseur activiste Elliott a accumulé une participation de plus de 10 % dans l'opérateur de croisières.

Les actions cotées en bourse de Zim Integrated Shipping

ZIM.N ont grimpé d'environ35% après que l'allemand Hapag-LLoyd ait accepté d'acheter la société pour 4,2 milliards de dollars.

Les actions de Fiserv FISV.O ont gagné près de 3,6 % après que le WSJ a rapporté que l 'investisseur activiste Jana Partners a pris une participation dans la société de paiements.

Masimo MASI.O a bondi d'environ35 % après que Danaher

DHR.N a déclaré qu'il allait acquérir le fabricant d'oxymètres de pouls pour 9,9 milliards de dollars, dette comprise. Danaher a perdu 6%.

Vendredi, les investisseurs suivront le prochain jour d'avis de la Cour suprême des États-Unis , où un verdict sur les tarifs commerciaux du président Donald Trump pourrait être annoncé.