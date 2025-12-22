 Aller au contenu principal
Wall Street s'apprête à grimper, le rebond de la technologie prenant de l'ampleur
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 15:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Clearwater Analytics en hausse après l'opération de privatisation de 8,4 milliards de dollars

*

Honeywell prévoit une charge de 470 millions de dollars, les actions baissent

*

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,04%, S&P 500 0,44%, Nasdaq 0,67%

(Mise à jour de l'activité avant-bourse) par Sruthi Shankar et Shashwat Chauhan

Les actions américaines semblaient prêtes à démarrer la semaine écourtée par les fêtes sur une note positive, les valeurs technologiques ayant progressé grâce à un regain d'enthousiasme pour l'intelligence artificielle, tandis que les investisseurs attendaient des données économiques clés plus tard dans la semaine.

Une reprise des valeurs technologiques à la fin de la semaine dernière, stimulée par les prévisions exceptionnelles de Micron Technology MU.O et un rapport sur l'inflation favorable, a aidé l'indice de référence S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, à inverser leurs pertes hebdomadaires. Le secteur technologique a été mis sous pression au début du mois en raison des inquiétudes concernant les valorisations excessives et l'augmentation des dépenses liées à l'intelligence artificielle.

Le dernier rebond des actions a placé le S&P 500 et le Dow

.DJI à environ 1 % de leur record de clôture du 11 décembre.

Micron a progressé de 3,8 % dans les échanges avant bourse, tandis que d'autres fabricants de puces - Nvidia NVDA.O , Broadcom AVGO.O , Intel INTC.O et Advanced Micro Devices

AMD.O - ont gagné plus de 2 % chacun.

Nvidia a déclaré à ses clients chinois qu'elle entendait commencer à expédier ses puces d'intelligence artificielle, les deuxièmes plus puissantes, en Chine avant les vacances du Nouvel An lunaire à la mi-février, a rapporté Reuters en citant des personnes familières avec le sujet.

"Il y a eu un recul assez rapide de nombreux noms et maintenant, tout d'un coup, cela est considéré comme une opportunité d'achat et cette tendance va se poursuivre parce que les bénéfices sont vraiment solides", a déclaré Hank Smith, directeur et responsable de la stratégie d'investissement chez Haverford Trust.

"Je ne pense pas qu'il y ait d'analogie avec la fin des années 1990 et le boom de l'internet, où tant d'entreprises ont oublié les bénéfices."

Le mois de décembre est traditionnellement une période faste pour les marchés boursiers. Depuis 1950, le "rallye du Père Noël" s'est traduit par une hausse moyenne de 1,3 % de l'indice S&P 500 au cours des cinq derniers jours de bourse de l'année et des deux premiers jours de janvier, selon le Stock Trader's Almanac .

Cette année, cette période commence mercredi et se termine le 5 janvier.

L'optimisme entourant l'IA, la résistance de l'économie américaine et l'assouplissement de la politique monétaire ont mis les trois principaux indices sur la voie d'une troisième année consécutive de hausse, le S&P 500 progressant de plus de 15 %.

À 08:30 a.m. ET, le Dow e-minis YMcv1 était en hausse de 17 points, soit 0,04%, le S&P 500 e-minis EScv1 était en hausse de 30,25 points, soit 0,44% et le Nasdaq 100 e-minis

NQcv1 était en hausse de 170,5 points, soit 0,67%.

Les volumes d'échanges devraient rester faibles cette semaine, le marché boursier américain fermant à 13h00 ET mercredi et étant fermé jeudi pour Noël.

Cependant, des données économiques clés, y compris la lecture préliminaire du PIB du troisième trimestre, les données sur la confiance des consommateurs en décembre et les demandes hebdomadaires d'allocations de chômage, devraient être publiées cette semaine et pourraient influencer les attentes du marché concernant la politique monétaire américaine.

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté moins que prévu au cours de l'année qui s'est achevée en novembre, selon des données publiées la semaine dernière, ce qui renforce les attentes de réduction des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale l'année prochaine.

Parmi les autres mouvements, Warner Bros Discovery WBD.O a augmenté de 3,9% après que Larry Ellison, cofondateur d'Oracle, ait accepté de fournir une garantie personnelle de 40,4 milliards de dollars pour le financement de l'offre de Paramount Skydance PSKY.O d'acquérir la société. Les actions de Paramount ont augmenté de 2,7 %.

Les sociétés minières de métaux précieux cotées aux États-Unis ont bondi, l'or XAU= franchissant pour la première fois le niveau de 4 400 dollars l'once et l'argent XAG= atteignant un niveau record, sous l'effet des anticipations de baisse des taux américains et de la poursuite de l'achat de valeurs refuges.

Les actions de Clearwater Analytics Holdings CWAN.N ont bondi de 8,4 % après qu'un groupe de sociétés de capital-investissement dirigé par Permira et Warburg Pincus a conclu un accord pour acquérir le fabricant de logiciels d'investissement et de comptabilité pour environ 8,4 milliards de dollars, y compris la dette.

Honeywell HON.O a chuté de 1% après que le conglomérat industriel ait déclaré s'attendre à enregistrer une charge exceptionnelle d'environ 470 millions de dollars au quatrième trimestre.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

