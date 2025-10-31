Wall Street s'apprête à enregistrer des gains mensuels après les bonnes perspectives d'Amazon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Indices en hausse: Dow 0,23%, S&P 500 0,63%, Nasdaq 1,2%

Amazon bondit, la croissance de l'informatique dématérialisée dépasse les attentes

Apple prévoit des ventes d'iPhone en hausse pour les fêtes de fin d'année

Warner Bros bondit après l'annonce par Reuters d'une offre d'achat de Netflix

(Mise à jour à l'ouverture du marché) par Pranav Kashyap et Nikhil Sharma

Les indices boursiers américains ont progressé vendredi, s'apprêtant à terminer le mois d'octobre avec de solides gains, les perspectives de bénéfices optimistes d'Amazon ayant contribué à atténuer les craintes liées aux dépenses excessives en matière d'intelligence artificielle.

Les actions d'Amazon AMZN.O ont bondi de 11 % pour atteindre un niveau record après que le distributeur en ligne a annoncé des ventes trimestrielles supérieures aux estimations, aidées par les revenus de l'informatique dématérialisée qui ont augmenté à un rythme plus rapide en près de trois ans.

Apple AAPL.O a dépassé les attentes de Wall Street pour les ventes d'iPhone pendant le trimestre des fêtes de fin d'année , mais le directeur général Tim Cook a signalé des contraintes d'approvisionnement. Ses actions étaient en baisse de 0,3 %.

Nvidia NVDA.O , qui est devenue la première société cotée en bourse à dépasser les 5 000 milliards de dollars en valeur de marché en début de semaine, a augmenté de 1,6 % après que le directeur général Jensen Huang a déclaré qu'il espérait que les puces Blackwell de pointe de la société puissent être vendues en Chine.

La frénésie de l'IA a poussé Wall Street vers des records en début de semaine, avant que des inquiétudes concernant les dépenses importantes de Microsoft MSFT.O et Meta

META.O ainsi que des doutes sur de nouvelles réductions des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale n'effraient les investisseurs.

Néanmoins, pour le mois, le S&P 500 .SPX a augmenté de 2,6 %, ce qui le met sur la voie d'un sixième gain mensuel consécutif - sa plus longue série de gains depuis août 2021.

Le Nasdaq Composite était en passe de réaliser une septième progression mensuelle consécutive, tandis que le Dow Jones s'apprêtait à remporter sa sixième victoire mensuelle consécutive - leur plus longue série depuis janvier 2018.

À 10 h 50 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 111,01 points, soit 0,23%, pour atteindre 47 633,13, le S&P 500 .SPX a gagné 43,27 points, soit 0,63%, pour atteindre 6 865,61 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 282,67 points, soit 1,20%, pour atteindre 23 863,81.

Alors que les attentes d'une réduction plus rapide des taux américains ont soutenu les actions au début du mois, les marchés s'adaptent encore à un changement de perspective politique après que la banque centrale a réduit ses taux d'un quart de point, ce qui était largement attendu, mais a signalé qu'une autre décision en décembre n'était pas une "conclusion inévitable".

Les chances d'une réduction de 25 points de base en décembre ont diminué depuis, les traders évaluant maintenant à 62,8 % la probabilité d'une telle décision, contre 91 % il y a une semaine.

"Récemment, nous avons assisté à une sorte de rallye de tout, et c'est parce que nous entrons dans cette zone où les taux d'intérêt commencent à compter et où les taux d'intérêt baissent", a déclaré Dennis Dick, stratège en chef chez Stock Trader Network.

"Le marché pense que la prochaine réunion de la Fed sera probablement beaucoup plus dovish que Powell ne l'a été."

Sur les 278 sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats du troisième trimestre jusqu'à présent, 83,1 % ont dépassé les estimations des analystes, selon les données du LSEG. Ce chiffre est nettement supérieur à la moyenne historique, qui est d'environ 67 %.

Dans d'autres domaines, Warner Bros Discovery WBD.O a augmenté de 3,5 % à la suite d'un rapport de Reuters indiquant que Netflix NFLX.O étudiait activement une offre pour les activités de studio et de diffusion en continu de la société.

Netflix a augmenté de 3,7 % après avoir dévoilé son projet de division des actions à raison de 10 pour 1.

Getty Images GETY.N a augmenté de 14 % après avoir signé un accord de licence mondial pluriannuel avec Perplexity AI.

Western Digital WDC.O a bondi de 7,3 % pour atteindre un niveau record après avoir annoncé des bénéfices trimestriels supérieurs aux estimations de Wall Street.

Le fabricant de panneaux solaires First Solar FSLR.O a bondi de 12,9 % pour atteindre son plus haut niveau depuis plus d'un an, après avoir dépassé les attentes pour les ventes du troisième trimestre.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,45 contre 1 sur le NYSE et de 1,59 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 15 nouveaux records sur 52 semaines et 33 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 50 nouveaux records et 113 nouveaux records à la baisse.