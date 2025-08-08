Wall Street s'apprête à enregistrer des gains hebdomadaires alors que le choix par intérim de Donald Trump pour la Réserve fédérale maintient les espoirs d'assouplissement

Indices en hausse: Dow 0,27%, S&P 500 0,62%, Nasdaq 0,79%

Pinterest chute après avoir manqué les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre

Gilead bondit après un relèvement de ses perspectives pour l'ensemble de l'année

Trade Desk chute après un ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires au 2ème trimestre

(Mises à jour avec les commentaires des analystes, prix en début d'après-midi) par Nikhil Sharma et Pranav Kashyap

Wall Street a progressé vendredi,rapprochant les indices d'une forte fin de semaine, après que le choix intérimaire de Donald Trump pour un poste de gouverneur dela Réserve fédérale a maintenu les attentes d'une politique dovish.

À 11 h 29 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 119,33 points, soit 0,27%, à 44 087,97, le S&P 500

.SPX a gagné 39,20 points, soit 0,62%, à 6 379,20 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 167,47 points, soit 0,79%, à 21 410,34.

Jeudi, Donald Trump a nommé le président du Conseil des conseillers économiques, Stephen Miran, à un siège à court terme au conseil d'administration après le départ abrupt d'Adriana Kugler la semaine dernière, alors qu'il réduit sa liste de candidats pour succéder au président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, dont le mandat se termine le 15 mai.

Miran, qui est souvent aligné sur Trump, a précédemment laissé entendre que Powell était "trop en retard" dans la baisse des taux.

Jeudi, Bloomberg News a également rapporté que le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, apparaissait comme l'un des principaux candidats au poste de président.

Les investisseurs restent partagés quant au remaniement de la direction de la Réserve fédérale, mettant en balance les inquiétudes concernant l'indépendance de l'institution et l'anticipation croissante de baisses de taux plus importantes à venir.

"La réalité est que le président ne peut pas forcer un président à démissionner ou exercer une pression supplémentaire sur les gouverneurs pour qu'ils abaissent les taux", a déclaré Phil Blancato, directeur général de Ladenburg Thalmann Asset Management.

"Il s'agit pour lui de nommer des personnes qui seront plus dovish et qui, en fin de compte, (conduiront) à des baisses de taux plus importantes, qu'elles soient justifiées ou non."

Dans les mouvements liés aux résultats, Gilead Sciences

GILD.O a bondi de 8,6 % après avoir relevé ses perspectives financières pour l'ensemble de l'année.

Expedia EXPE.O a bondi de 4,4 % après avoir relevé ses prévisions annuelles pour les réservations brutes et la croissance du chiffre d'affaires.

Trade Desk TTD.O a chuté d'environ 40 %, la plus forte baisse jamais enregistrée en une seule journée,après que l'entreprise de technologie publicitaire a signalé un fort ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre.

Pinterest PINS.N a chuté de 8,7 %après que la plateforme de médias sociaux a manqué les estimations des analystes pour le bénéfice du deuxième trimestre.

La plupart des secteurs du S&P 500 ont augmenté, avec un bond de 1,1% dans les services de communication .SPSY en tête des gains vendredi. Le secteur de la consommation discrétionnaire .SPLRCD était en passe de devenir le secteur le plus performant de la semaine.

Le secteur de la santé .SPXHC a baissé de 1,2% sur la semaine, entraîné principalement par Eli Lilly, dont les actions ont chuté lors de la session précédente après que les résultats d'une étude de phase tardive aient montré que sa pilule expérimentale GLP-1 était inférieure à celle de Novo Nordisk

NOVOb.CO .

Pendant ce temps, le S&P 500 et le Nasdaq étaient en passe de connaître leur meilleure semaine depuis plus d'un mois, tandis que le Dow Jones était prêt à enregistrer des gains suffisants.

Selon l'outil Fedwatch du CME Group, les traders estiment à 90 %les chances que la première baisse des taux intervienne le mois prochain, et les contrats à terme prévoient au moins deux baisses d'ici la fin de l'année.

Le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, Alberto Musalem , a déclaré à l' adresse que la banque centrale devait trouver un équilibre entre les risques liés à ses objectifs en matière d'inflation et d'emploi avant de décider d'une éventuelle baisse des taux d'intérêt.

Les investisseurs ont également surveillé les relations commerciales entre les États-Unis et l'Inde qui semblent débilitantes, New Delhi ayant mis en veilleuse les nouveaux achats d'armes et d'avions américains, selon trois responsables indiens, après que Donald Trump a augmenté les droits de douane sur les exportations indiennes à 50 % cette semaine - parmi les plus élevés de tous les partenaires commerciaux des États-Unis.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,42 contre 1 sur le NYSE et de 1,15 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 21 nouveaux sommets et 13 nouveaux creux sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 72 nouveaux sommets et 72 nouveaux creux.