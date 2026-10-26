Wall Street s'apprête à connaître sa meilleure journée depuis un mois, l'annonce de l'introduction en bourse d'Anthropic ayant stimulé les valeurs liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,32 %, S&P 500 +0,92 %, Nasdaq +1,25 %

* Les géants de l'informatique Alphabet et Microsoft publieront leurs résultats cette semaine

* La Fed devrait maintenir ses taux inchangés mercredi

* Tesla atteint son plus haut niveau depuis plus de trois mois après la révision à la hausse de sa note par Barclays

(Mise à jour avec les cours de l'après-midi)

par Shashwat Chauhan et Utkarsh Hathi

Le S&P 500 et le Nasdaq s'apprêtaient lundi à enregistrer leur plus forte hausse journalière depuis plus d'un mois, les valeurs technologiques progressant après que le dépôt du dossier d'introduction en bourse d'Anthropic a remis l'IA sous les feux de l'actualité, en ce début de semaine riche en résultats d'entreprises et marqué par la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt.

Dans son dossier d’introduction en bourse aux États-Unis, Anthropic a révélé des pertes importantes et une croissance fulgurante de son chiffre d’affaires, exposant son ambition de développer des systèmes d’IA capables de transformer l’économie mondiale malgré les coûts élevés liés au développement de cette technologie.

Le laboratoire d’IA poursuit ses projets d’introduction en bourse alors même que le calendrier des introductions, autrefois très chargé à l’automne, s’est allégé, la volatilité des marchés incitant les entreprises à reporter leurs offres.

“Le contexte est pour le moins difficile pour déterminer avec précision la date de cette introduction en bourse, mais les enjeux sont considérables, non seulement pour l’entreprise, mais aussi pour le secteur de l’IA”, a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth à Fairfield.

Les entreprises du secteur des semi-conducteurs et des puces électroniques, largement considérées comme parmi les grandes gagnantes du boom de l’IA, ont mené la hausse. L’indice plus large des puces électroniques de Philadelphie .SOX a progressé de plus de 3 % après quelques semaines mouvementées.

Le dépôt de dossier d’Anthropic intervient alors que les investisseurs scrutent de plus en plus attentivement le retour sur investissement des dépenses consacrées à l’IA. Environ un tiers des entreprises du S&P 500 doivent publier leurs résultats cette semaine, notamment les géants de l’informatique Alphabet

GOOGL.O , Microsoft MSFT.O et Amazon.com AMZN.O , dont les résultats seront analysés à la loupe pour déterminer si les investissements massifs dans l’IA se traduisent par de la croissance.

Cette attention fait suite à un accueil mitigé réservé la semaine dernière aux résultats des méga-capitalisations liées à l’IA. Meta META.O a déçu ses investisseurs après avoir de nouveau revu à la hausse ses prévisions de dépenses annuelles en matière d’IA et annoncé son intention d’émettre de nouvelles actions pour financer ces dépenses, tandis que Tesla TSLA.O a également subi des pressions à la suite de ses résultats .

Meta a annoncé lundi son intention de lever jusqu’à 95 milliards de dollars de capitaux propres pour financer son expansion dans le domaine de l’IA, notamment en matière de centres de données, de puissance de calcul dans le cloud et d’autres infrastructures. Son titre a clôturé en hausse de 0,2 %.

Le secteur de l’IA a été mis sous pression ce mois-ci, sur fond d’inquiétudes quant à la difficulté croissante de justifier des dépenses financées par l’endettement face à la hausse des coûts d’emprunt.

Le sentiment s’est toutefois légèrement amélioré lundi, les entreprises de “néocloud” telles que CoreWeave CRWV.O et Nebius NBIS.O , qui ont été au cœur de la tempête autour de l’IA, ayant inversé leurs pertes initiales pour afficher une hausse.

D'autres sociétés liées à l'IA, notamment les fabricants de produits photoniques Lumentum LITE.O et Coherent COHR.N , ainsi que les fabricants de serveurs Dell DELL.N et Hewlett Packard Enterprise HPE.N , figuraient parmi les valeurs les plus performantes.

À 11 h 30 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 168,52 points, soit 0,32 %, à 52.383,68. Le S&P 500 .SPX a gagné 70,17 points, soit 0,92 %, à 7.693,85, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 325,16 points, soit 1,25 %, à 26.280,50.

Le marché a affiché une bonne santé, huit des onze secteurs du S&P 500 terminant en hausse. Les secteurs des technologies de l’information .SPLRCT et de la consommation discrétionnaire

.SPLRCD ont mené la danse.

Les valeurs de très grande capitalisation et les titres de croissance ont également pour la plupart progressé. L'action Tesla TSLA.O a bondi de 6,3 % pour atteindre son plus haut niveau depuis plus de trois mois, après que Barclays a relevé sa recommandation sur le titre de “neutre” à “surpondérer”.

Les cours du pétrole brut ont légèrement reculé après avoir atteint la semaine dernière leur plus haut niveau depuis près de six mois. Dimanche, des médiateurs qatariens se sont rendus à Téhéran dans le cadre d’une initiative visant à apaiser les tensions régionales, en coordination avec les États-Unis.

Par ailleurs, la décision de la Fed sur les taux d’intérêt est attendue mercredi, et une pause est largement anticipée après la hausse de septembre. Les opérateurs considèrent toujours qu’une hausse en décembre est tout à fait possible, ainsi qu’au moins deux hausses de 25 points de base d’ici mi-2027, selon les données de LSEG.

L’indicateur d’inflation privilégié par la Fed — l’indice des dépenses de consommation personnelles (PCE) pour septembre — ainsi que le PIB du troisième trimestre, qui devrait afficher une croissance de 3,2 %, seront publiés jeudi.

Les investisseurs suivent également de près les élections de mi-mandat du 3 novembre , qui détermineront la composition du Congrès américain.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 2,07 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,56 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré six nouveaux plus hauts sur 52 semaines et cinq nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 69 nouveaux plus hauts et 262 nouveaux plus bas.