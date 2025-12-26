Wall Street s'accroche aux sommets de fin d'année ; les métaux précieux conservent leur éclat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les actions se redressent avant la fin de l'année

*

L'or et l'argent atteignent des sommets grâce aux attentes de baisse des taux et à la géopolitique

*

Le dollar en retrait, les investisseurs s'interrogent sur les taux d'intérêt

*

Le yen s'affaiblit, les inquiétudes concernant l'intervention persistent

(reflète les prix à 10.39 am ET) par Isla Binnie et Ankur Banerjee

Les principaux indices boursiers américains se sont échangés près de sommets records vendredi, dans le cadre d'une transactions d'après-Noël modérée, tandis que les attentes de réductions des taux d'intérêt de la Réserve fédérale ont contribué à propulser les prix des métaux précieux à des sommets historiques.

Les jours fériés ont maintenu les marchés fermés en Australie, à Hong Kong et dans la plupart des pays d'Europe, mais les bourses qui étaient ouvertes se sont efforcées de terminer l'année en territoire positif, les actions asiatiques ayant atteint des sommets de plusieurs semaines lors de la séance de transactions précédente.

L'indice de référence S&P 500 .SPX était en hausse de 0,07% dans les échanges matinaux à New York, l'indice de référence Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 0,03% et le Nasdaq Composite .IXIC a augmenté de 0,03%, ces trois indices étant prêts à enregistrer des gains annuels à deux chiffres.

Les grandes sociétés technologiques ont tiré le S&P 500 vers le haut en 2025, et les investisseurs se sont tournés vers les secteurs cycliques, notamment les services financiers et les matériaux, élargissant ainsi la hausse et permettant aux principaux indices américains d'enregistrer des gains pour la troisième année consécutive.

Les données suggérant que l'économie américaine est résiliente, associées à la possibilité qu'un nouveau président de la banque centrale pour remplacer Jerome Powell pourrait envisager de réduire les taux l'année prochaine, soutiennent les marchés.

La pression exercée sur les valeurs de l'IA par les inquiétudes concernant les valorisations élevées et les dépenses d'investissement qui grèvent les bénéfices s'est également atténuée.

Les tensions géopolitiques ont renforcé l'attrait des métaux précieux en tant que valeur refuge le lendemain des frappes aériennes américaines contre les militants de l'État islamique dans le nord-ouest du Nigéria. L'argent a atteint un record historique de 75,62 dollars l'once, avec une hausse de 161 % depuis le début de l'année, soutenue par les déficits de l'offre et la désignation du métal comme minéral critique pour les États-Unis.

L'affaiblissement du dollar a permis à l'or libellé en dollars (XAU=>) d'attirer les investisseurs étrangers, ce qui a fait grimper l'once de 1,45 % à 4 544 dollars.

Soojin Kim, analyste des matières premières chez MUFG, a déclaré dans une note que le rallye pourrait se poursuivre, soutenu par "les principales banques qui prévoient des gains supplémentaires jusqu'en 2026, la force de la demande physique et les incertitudes géopolitiques et monétaires persistantes".

LE BLUES DE DÉCEMBRE DU DOLLAR

Les investisseurs se préparent pour 2026 en se concentrant sur la date et l'ampleur des baisses de taux de la Réserve fédérale américaine, les traders prévoyant au moins deux baisses au cours de l'année, bien qu'ils ne s'attendent pas à ce que la Fed prenne des mesures avant juin.

La banque centrale elle-même a prévu une nouvelle baisse l'année prochaine, mais les divisions entre les décideurs ont laissé les investisseurs dans l'expectative quant aux perspectives de la politique américaine.

Les marchés attendent également que le président Donald Trump nomme un président de la Fed pour remplacer M. Powell, dont le mandat se termine en mai. Tout signe de la décision de Trump pourrait influencer les marchés au cours de la semaine à venir.

Le dollar américain a donc été sous pression, poussant l'euro EUR= , la livre sterling GBP= et le franc suisse

CHF= à des sommets. L'indice du dollar =USD , qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, a baissé de 0,02% à 97,93 vendredi.

Le yen japonais JPY= s'est affaibli face au dollar vendredi, les investisseurs restant attentifs à une éventuelle intervention pour soutenir la monnaie. Les analystes estiment que les transactions de fin d'année, lorsque les volumes sont faibles, offrent une opportunité aux autorités de prendre des mesures.

Le yen s'est affaibli malgré la hausse des taux d'intérêt bien anticipée par la Banque du Japon la semaine dernière. Les données de vendredi ont montré que l'inflation de base des consommateurs dans la capitale japonaise a ralenti en décembre, mais est restée au-dessus de l'objectif de 2 % de la banque centrale, ce qui renforce les arguments en faveur d'une nouvelle hausse des taux.