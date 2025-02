Wall Street: retrace ses sommets absolus information fournie par Cercle Finance • 17/02/2025 à 07:32









(CercleFinance.com) - Wall Street déçoit un peu mais préserve globalement l'essentiel des gains de la semaine: le S&P500 (-0,01% à moins de 6115, mais +1,5% en hebdomadaire) finit stable après un re-test au point près des 6.128 (record absolu du 24 janvier).



Le Nasdaq (+0,4% à 20.027), malgré la hausse de +2,6% de Nvidia, plafonne à 20.045 (la meilleure clôture annuelle remontant au 23 janvier, à 20.053), mais la semaine ressort tout de même positive de +2,6%, soit sa meilleure performance depuis début décembre.



Qu'il s'agisse du S&P500 ou du Nasdaq, cette séance du 14 février a donné lieu à un re-test des plus annuels ou historiques, c'est donc un moment charnière pour Wall Street. La nette détente des taux du jour n'a pas suffi pour faire la différence, il faudra donc un nouveau catalyseur pour relancer la dynamique haussière.



Les T-Bonds ont réagi favorablement à 14h30 aux ventes au détail en janvier : elles se sont contractées de -0,9% après avoir augmenté de 0,7% en rythme séquentiel en décembre (chiffre révisé de +0,4% en annonce initiale, les acheteurs ayant accéléré leurs commandes avant la mise en place de nouveaux 'tarifs' douaniers par Donald Trump en janvier).



Le Département du Commerce précise qu'en excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines ont diminué de 0,4% le mois dernier, alors qu'une hausse à peu près symétrique était attendue en moyenne par les économistes.



Par ailleurs, la hausse des prix à l'importation s'est de nouveau accélérée en janvier sur fond de hausse des prix de l'essence et du gaz : leur progression a atteint 0,3% d'un mois sur l'autre en janvier (plus forte progression depuis avril 2024), contre +0,2% en décembre.



Les prix américains à l'exportation affichent quant à eux une augmentation de 1,3% en janvier, après une hausse de 0,5% en décembre, ce qui porte leur gain sur un an à 2,7%, un pic depuis la fin 2022.





