Wall Street: retournement malgré une détente des taux information fournie par Cercle Finance • 07/08/2023 à 07:43

(CercleFinance.com) - Séance en deux temps à Wall Street : hausse résolue de 15h30 à 19h00 (heure de Paris), puis descente façon toboggan au cours des trois dernières heures, pour une clôture au plus bas du jour.



Le S&P500 a lâché -0,53% à 4.478, soit -2,3% sur la semaine écoulée, tandis que le Nasdaq Composite n'a cédé que -0,36%, mais a reculé de -2,6% en hebdomadaire.



Le Nasdaq-100 a quant à lui terminé quasi-inchangé (-0,02%), la flambée d'Amazon (+8,3% à 139,5$, meilleure clôture depuis le 19/08/2022) ou de Booking (+7,9%) ayant compensé le recul de -4% d'Apple, puis les plongeons de Fortinet (-25%), Palo-Alto (-8,1%) ou Microchip (-6,7%, capitalisation tombée à 45,4Mds$ contre 46Mds$ pour STMicro).



La fin de séance marquée par de la lourdeur ne s'expliquait pas par une volte-face des marchés de taux US, qui ont poursuivi leur embellie jusqu'au coup de cloche final.

Ce revirement de Wall Street ne trouvait pas d'explications très solides, même après coup.

Les T-Bonds se sont détendus de -14 points de base à 4,051%, après avoir flirté avec 4,20% (au plus haut depuis octobre 2022) de 10h30 à 14h30.



La décrue s'est amorcée dès la publication du rapport US sur l'emploi aux Etats-Unis, lequel démontrait que le marché du travail n'était pas en surchauffe, la majorité des emplois créés étant à temps partiel, une caractéristique des jobs d'été dans l'hôtellerie-restauration.



Selon le NFP, l'économie américaine n'aura généré que 187.000 emplois non agricoles au mois de juillet, selon le Département du Travail, un nombre inférieur aux attentes du marché, à l'image de Jefferies qui en attendait 235.000.



Le taux de chômage s'est tassé de 0,1 point à 3,5% de la population active, le taux de participation à la force de travail est resté stable à 62,6% pour le cinquième mois de suite, et le revenu horaire moyen s'est accru à un rythme annuel de 4,4%.



En outre, les créations de postes des deux mois précédents ont été révisées en baisse, de 306.000 à 281.000 pour mai et de 209.000 à 185.000 pour juin, soit un solde de révision total de -49.000 pour ces deux mois.