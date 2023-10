Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: retour dans le vert, les taux se détendent information fournie par Cercle Finance • 23/10/2023 à 17:36









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York efface ses pertes essuyées en début de matinée lundi à la faveur d'un apaisement inattendu des rendements obligataires.



En fin de matinée, le Dow Jones revient à l'équilibre, autour de 33.121,6 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de presque 0,4% à 13.033,3 points. L'indice S&P 500 prend lui 0,2% à 4231 points.



Les trois indices avaient ouvert en net repli, pénalisés par de nouvelles tensions sur le compartiment obligataire, avant de repasser dans le vert au fil de la matinée.



L'heure est désormais à la détente sur le marché des Treasuries, où le rendement du papier à dix ans reflue sous le seuil de 4,9% après avoir atteint dans la matinée le seuil critique des 5%, un pic de plus de 16 ans.



Wall Street s'apprête à connaître une semaine particulièrement dense sur le front des résultats d'entreprises, une actualité chargée à laquelle s'ajoutera jeudi l'annonce des premiers chiffres de la croissance au troisième trimestre.



La semaine verra se succéder les résultats de 160 des 500 composantes du S&P, soit près d'un tiers du total de l'indice, dont 12 composantes des 30 sociétés du Dow Jones.



Parmi les grands noms attendus cette semaine, Microsoft, Meta ou Amazon dévoileront leurs comptes trimestriels dans les jours qui viennent et les investisseurs espèrent qu'ils réserveront de bonnes surprises.



Au-delà des valeurs technologiques, de nombreux autres secteurs seront sous les feux des projecteurs cette semaine: la consommation avec Coca-Cola, l'aéronautique avec Boeing ou encore l'énergie avec ExxonMobil.



Jusqu'ici, la première partie de la saison des résultats avait été éclipsée par le conflit israélo-palestinien et l'envolée des rendements obligataires américains.





