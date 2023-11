Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: retour aux niveaux de la mi-septembre information fournie par Cercle Finance • 13/11/2023 à 07:38









(CercleFinance.com) - Wall Street a aligné vendredi une neuvième séance de hausse sur une série de 10 et une deuxième semaine positive... mais ce qu'il faut retenir, c'est que les indices US sont déjà remontés à leurs niveaux du 14/15 septembre dernier, c'est-à-dire au même point qu'il y a huit semaines et bien avant la publication des premiers trimestriels.



Les opérateurs semblaient avoir déjà tourné la page des propos plutôt 'faucon' tenus jeudi par Jerome Powell, lequel s'était explicitement interrogé sur l'efficacité des mesures prises pour ramener l'inflation vers son objectif des 2%, ce qui avait fait monter les anticipations

d'un nouveau tour de vis de la Fed en décembre.



Le S&P500, qui avait perdu 0,8% jeudi (effaçant les trois séances de hausse précédentes), a repris quasiment le double vendredi (+1,56% à 4.415)... avec 90% de valeurs en hausse, ce qui en disait long sur l'appétit d'actions tous azimuts des investisseurs.



Le Dow Jones s'est quant à lui adjugé +1,15% à 34.283 et le Nasdaq Composite, presque le double avec +2,05% à 13.798. Le Russell-2000 a toutefois sous-performé une nouvelle fois avec +1,07% seulement à 1.705.



Le Nasdaq-100 a renoué avec les 15.500 (+2,6% hebdo et +42% annuel) dans le sillage des semi-conducteurs en pleine euphorie... et les '7 fantastiques' ont bien tiré leur épingle du jeu à l'image de Nvidia +3%, Meta +2,6% et Microsoft +2,5%.



Un seul secteur restait en panne ce vendredi, celui des 'utilities' avec +0,3% seulement. Le pétrole 'WTI' a repris +2,2% vendredi (mais a perdu 4,5% sur la semaine écoulée), ce qui a permis un rebond technique de Devon +3,3%, Marathon et Valero +2,3%.



Le seul indicateur macroéconomique de la séance a été littéralement ignoré : la confiance des consommateurs américains s'est dégradée pour le quatrième mois consécutif, de 63,8 à 60,4 en novembre, selon l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.



Dans un autre domaine, un sondage CNBC auprès des ménages révélait que 57% d'entre eux pensent que le prochain mouvement de la Fed serait une hausse de taux contre 43% pariant sur une baisse (contre 80% à la baisse pour des professionnels de Wall Street).





