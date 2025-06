Wall Street: retombe en fin de séance, flambée de +5% du WTI information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 07:32









(CercleFinance.com) - La lourdeur l'a emporté sur les indices US qui avaient pourtant pris un bon départ et affiché entre +0,2% et +0,5% à la mi-séance... avant de se retourner à 180°, et de terminer presque au plus bas du jour.



Le Dow Jones échappe au repli, mais pas le S&P500 qui lâche 0,27% à 6.022 (après avoir culminé à 6.060), ni le Nasdaq qui cède 0,5% à 19.615 après avoir atteint 19.800 vers 17h00 (à noter la rechute d'Intel de -6,5% et des compagnies aériennes avec des écarts de -3 à -5%).



Pas de 'coup de chapeau' au CPI 'meilleur que prévu' (il suscite au mieux une légère détente des taux longs US) et encore moins à l'annonce triomphaliste de Donald Trump évoquant un 'très bon' accord commercial sino-américain mardi soir à Londres.



Mais cela suscite beaucoup d'incrédulité : 55% de droits de douane imposés aux produits chinois (soit 5% de plus qu'avant le sommet), 10% de 'tarifs' de la part de Pékin sur les imports US (avec rétablissement des exports de terres rares vers les US)... est-ce bien crédible ?



Même si les deux parties annoncent s'être mises d'accord, en principe, sur le cadre général concernant la mise en oeuvre du consensus qui avait été trouvé le mois dernier lors des pourparlers à Genève, les négociations peuvent se poursuivre jusqu'au 9 juillet.



Si Trump se montre très enthousiaste, les investisseurs gardent en mémoire la physionomie des précédents cycles de négociations commerciales des années 2018-2019, qui aboutissaient souvent à des déceptions.



Côté 'macro', les derniers chiffres très attendus des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis, parus à 14h30, n'ont pas déçu, avec une inflation globale de +2,4% et 'core' (hors variables volatiles) de +2,8% : c'est 0,1% au-dessus d'avril mais c'est -0,1% de moins que prévu.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans reflue de -3,5 points de base vers 4,435%, le '30 ans' de -0,5 pb vers 4,933%, le'2 ans' étant le mieux disposé avec -4,5 pbs vers 3,967% (contre 4,012% la veille).



Sur le marché des changes, le dollar perd un peu plus de terrain face à l'euro: -0,5% vers 1,1485$ (l'euro se rapproche de sommets de plus de trois ans).



Les cours pétroliers sont repartis à la hausse suite aux stocks hebdomadaires publiés par l'AIE (-3,644 millions de barils de 'brut' la semaine dernière, après -4,304 millions de barils la précédente) : le 'WTI' grimpe de +5% vers 68,25$, son meilleur score depuis le 3 avril.





