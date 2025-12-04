Wall Street reste stable alors que les observateurs de la Fed digèrent les données sur l'emploi

Indices: Le Dow Jones a baissé de 0,14%, le S&P 500 a baissé de 0,07%, le Nasdaq a baissé de 0,01%

Hormel Foods progresse après des prévisions de bénéfices annuels supérieures aux estimations

Salesforce grimpe en raison de l'amélioration de ses perspectives pour l'exercice 26

Les investisseurs évaluent une série de données sur le marché du travail

Les principaux indices de Wall Street sont restés globalement stables jeudi, les investisseurs examinant les nouveaux signaux du marché du travail et renforçant leurs attentes quant à une éventuelle baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale la semaine prochaine.

Le rapport sur la masse salariale de novembre étant prévu après la réunion de décembre de la Fed, les traders se sont appuyés sur des indicateurs secondaires qui brossent un tableau confus du marché de l'emploi.

Un rapport du département du travail a montré que les nouvelles demandes d'allocations chômage étaient tombées à leur plus bas niveau depuis plus de trois ans, mais les données tenaient compte des vacances de Thanksgiving de jeudi dernier, une période où les demandes d'allocations fluctuent souvent.

Dans le même temps, une estimation de la Fed de Chicago a suggéré que le taux de chômage s'est maintenu à près de 4,4 % en novembre, soulignant les signaux contradictoires auxquels sont confrontés les décideurs politiques.

Les investisseurs ont également fait preuve de prudence avant la publication, vendredi, du rapport sur les dépenses de consommation personnelle de septembre, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, qui serait le premier rapport sur les dépenses de consommation personnelle depuis la récente fermeture du gouvernement américain.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux indiquent qu'il y a près de 90 % de chances que la banque centrale réduise ses taux de 25 points de base ce mois-ci, en hausse par rapport à environ 60 % le mois dernier, selon l'outil FedWatch du CME Group.

"Tout le monde attend non seulement que la Fed réduise ses taux, mais aussi la direction qu'elle prendra par la suite. Beaucoup de gens s'attendent à une réduction et à ce que ce soit fini jusqu'à ce que Trump nomme un nouveau président", a déclaré Max Wasserman, gestionnaire de portefeuille senior chez Miramar Capital.

"Si le président Jerome Powell déclare qu'il envisage de nouvelles réductions, les gens continueront à prendre des risques sur le marché en raison des liquidités."

À 11:40 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 69,11 points, soit 0,14%, à 47 813,79, le S&P 500 .SPX a perdu 4,68 points, soit 0,07%, à 6 845,04 et le Nasdaq Composite

.IXIC a perdu 3,61 points, soit 0,01%, à 23 450,48.

Meta META.O a augmenté de 4 % après qu'un rapport ait indiqué que le géant de la technologie prévoyait de réduire de 30 % son budget Metaverse.

Amazon.com AMZN.O a déclaré qu'il était en discussion avec le service postal américain au sujet de leur relation future et qu'il examinait ses options avant l'expiration de son contrat l'année prochaine. Les actions du géant du commerce électronique ont baissé de 2,1%.

Le secteur de la consommation de base .SPLRCS a été mis sous pression par une chute de 6,2% de Kroger KR.N . La chaîne de supermarchés a réduit ses prévisions de ventes annuelles et a manqué les estimations de ventes trimestrielles.

Snowflake < SNOW.N > a chuté de 11,3 % après que les prévisions de revenus de produits pour le quatrième trimestre de la société d'analyse de données dans le nuage aient été inférieures aux attentes élevées des investisseurs concernant une croissance plus forte.

Hormel Foods HRL.N a grimpé de 2 % après que le fabricant de beurre de cacahuètes Skippy ait annoncé un bénéfice annuel supérieur aux estimations, tandis que Dollar General < DG.N> a augmenté de 10,5 % après que le distributeur à prix réduit ait revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels .

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,02 contre 1 sur le NYSE, tandis que les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,19 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 26 nouveaux records sur 52 semaines et deux nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 76 nouveaux records et 36 nouveaux records à la baisse.