Wall Street : ressort du rouge à la dernière demi-heure

(CercleFinance.com) - Les acheteurs remportent leur bras de fer à Wall Street : très indécis durant plus de 6 heures, les indices US ont repris de l'altitude au cours de la toute dernière demi-heure et le 'Dow' finit in extremis à l'équilibre (+0,01%), le S&P500 grappille 0,15% et le Nasdaq +0,45% (après +2,3% la veille).

Les 'technos' continuent de faire l'objet de rachats à bon compte avec Crowdstrike (+3,3%), Zscaler et Palo Alto (+2,8%), Alphabet +1,6%, Meta et Microsoft +1,2%... mais Microchip chute de -2,8%, Dexcom de -2,4%, Broadcom de -1,6%.

Le 'VIX' poursuit sa décrue et efface -2% vers 17,1 (contre 19,4 vendredi).



La prudence affichée depuis un mois est mise entre parenthèses, sur fond d'espoirs quant à la moindre sévérité des 'tarifs' devant être décidés par Donald Trump le 2 avril.

Selon le Wall Street Journal, les surtaxes douanières 'réciproques' envisagées par le président américain en date du 2 avril (le 'jour de la libération selon Trump) pourraient se révéler 'plus ciblées' que prévu.

Le WSJ évoque par ailleurs la possibilité que certains pays, voire certains secteurs comme l'automobile ou les semi-conducteurs, soient exemptés de ces mesures, des spéculations qui n'ont pas été démenties par la Maison Blanche.



'L'incertitude autour des relations commerciales devrait rester élevée encore un bon moment, le 2 avril marquant probablement le début, plutôt que la fin, de cette saga interminable sur les tarifs', tempère cependant Michael Brown, stratégiste chez Pepperstone.



Wall Street reste imperméable aux mauvaises nouvelles depuis 48H, la preuve ce mardi avec le plongeon de la confiance du consommateur américain : elle s'est dégradée plus fortement que prévu au mois de mars (-7,2 à 92,9), la composante mesurant les anticipations étant notamment revenue à un plus bas de 12 ans, montre mardi l'enquête mensuelle du Conference Board (les économistes l'attendaient autour de 96).



Si le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle n'a diminué que de 3,6 points de pourcentage à 134,5, celui de leurs anticipations a chuté de 9,6 points à 65,2, bien en-dessous du seuil des 80 points généralement considéré comme annonciateur d'une récession.



C'est principalement la confiance dans les perspectives d'emploi qui s'est effondrée, atteignant là encore un plancher de 12 ans, plus d'un tiers des participants ayant exprimé des difficultés à évaluer les conditions d'emploi et leurs perspectives d'activité futures, une réalité qui reflète l'incertitude croissante face à la situation économique actuelle.



Petit bémol positif, les ventes de logements individuels neufs ont augmenté de 1,8% aux Etats-Unis en février par rapport au mois précédent, pour s'établir à 676.000 en rythme annualisé, selon le Département du Commerce.



Le prix médian des maisons neuves vendues s'est établi à 414.500 dollars et leur prix moyen, à 487.100 dollars. A 500.000, le stock de maisons neuves prêtes à la vente représente une offre de 8,9 mois au rythme d'écoulement actuel.

Les investisseurs vivent maintenant dans l'attente des chiffres de l'inflation PCE qui paraîtront vendredi aux Etats-Unis.





