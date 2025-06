Wall Street reprend son souffle après son récent rebond

(AOF) - Après deux séances consécutives ponctuées de belles hausses, les places américaines ont repris leur souffle et ont terminé la séance de mercredi en ordre dispersé. Les investisseurs ont fait preuve de prudence et ont gardé un œil sur le fragile cessez-le-feu au Proche et Moyen-Orient, qui est respecté pour l’instant. Le Dow Jones a terminé la séance sur un léger repli de 0,25 %, à 42 982,43 points, le Nasdaq a progressé de 0,31 %, à 19 973,55 points, tandis que le S&P 500 est resté stable à 6 092,16 points.

General Mills s'est replié de 5,03% à 50,695 dollars après avoir déclaré anticiper un bénéfice annuel inférieur aux attentes. Le groupe alimentaire américain, pénalisé par la faiblesse de la demande dans un contexte de hausse des coûts, s'attend à ce que son bénéfice ajusté recule entre 10% et 15% en 2025, là où les analystes ciblaient un repli de 4,8%. Le propriétaire des marques Géant Vert, Häagen-Dazs, Nature Valley, Yoplait, Cheerios ou Old El Paso a déclaré au quatrième trimestre un bpa de 74 cents, contre un consensus de 71 cents.

Les chiffres économiques du jour

Les ventes de logements neufs aux États-Unis ont atteint les 623 000 unités en mai, en rythme annuel, ressortant sous le consensus de 694 000. Elles s'étaient élevées à 720 000 unités en avril.

Les valeurs à suivre

Blackberry

BlackBerry a relevé plusieurs de ses objectifs annuels. Au premier trimestre, clos fin mai, le groupe canadien spécialisé dans les logiciels et les services permettant de gérer et de sécuriser les réseaux mobiles a enregistré un bénéfice net de 1,59 million de dollars contre une perte nette de 41,4 millions de dollars, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le groupe a généré un bénéfice par action de 2 cents, là où le marché anticipait une perte de 1 cent par titre.

Boeing

Selon un rapport du National Transportation Safety Board (NTSB) américain, la cause probable de l'éclatement en vol du bouchon de la porte de sortie intermédiaire d'un Boeing 737 Max 9, le 5 janvier 2024, est due à l'incapacité de Boeing à " fournir une formation, des conseils et une supervision adéquats " à des employés.

Eli Lilly

Selon une analyse des demandes de remboursement des pharmacies américaines citée par Reuters, près de deux tiers des patients ayant commencé un traitement amaigrissant comme le Zepbound d'Eli Lilly ou le Wegovy de Novo Nordisk, le prenait encore un an plus tard. Ces données laissent à penser qu'un plus grand nombre de personnes pourraient poursuivre leur traitement avec ces médicaments contre l'obésité à mesure que les pénuries de produits se réduisent et que la couverture d'assurance est plus grande.

FedEx

FedEx est attendu en baisse en raison de perspectives décevantes. Le géant américain de la messagerie a réalisé au quatrième trimestre, clos fin mai, de son exercice fiscal 2025 un bénéfice net en progression de 12% à 1,65 milliards de dollars, soit 6,88 dollars par action. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 6,07 dollars, dépassant le consensus FactSet de 5,82 dollars. Le chiffre d'affaires a progressé de 1% à 22,2 milliards de dollars alors que Wall Street visait 21,74 milliards de dollars.

Lockheed Martin

Le ministère de la Défense britannique a annoncé que la Royal Air Force a commandé 12 nouveaux avions F-35A de cinquième génération à Lockheed Martin. Pour la RAF, cette acquisition marque une étape importante dans la mise en place " d'une force intégrée " capable de dissuader, combattre et vaincre. Ces avions seront disponibles pour participer à la mission nucléaire de l'OTAN en cas de crise, renforçant ainsi la contribution du Royaume-Uni aux accords de partage de la charge nucléaire de l'OTAN et dissuadant ceux qui voudraient nuire au pays ou à ses alliés.

Tesla

Alors que la part de marché des véhicules neufs à batterie électrique est passée de 12,1 à 15,4 %, entre mai 2024 et mai 2025, dans l'Union européenne, les ventes de Tesla ont dans le même temps fortement reculé. Sur la même période, elles ont chuté de 40,5 %, pour un total de 8 729 véhicules écoulés, contre 14 682 un an plus tôt. Durant cette période, la marque américaine a été victime de l'implication de son patron, Elon Musk, en politique aux côtés de Donald Trump.

Verizon

Verizon annonce avoir remporté un contrat pour construire plusieurs réseaux privés 5G à Thames Freeport, l'un des centres d'expédition et de logistique les plus actifs de Grande-Bretagne. Cet accord, en partenariat avec le finlandais Nokia, verra le géant américain des télécommunications. déployer des réseaux 5G privés sur plusieurs sites industriels le long de l'estuaire de la Tamise, y compris les principaux ports et la plus grande usine de fabrication londonienne de Ford.