Wall Street reprend son souffle à l'approche de la publication de résultats importants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le S&P 500 et le Nasdaq restent presque stables, le Dow Jones progresse

*

Le secteur de la consommation discrétionnaire est en tête des gains, le secteur des matériaux est le plus grand perdant

*

L'indice Euro STOXX 600 reste stable

*

Hausse du dollar, baisse du brut, baisse de l'or de plus de 5 %, baisse du bitcoin

*

Le rendement du Trésor américain à 10 ans tombe à ~3,96%

21 octobre - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante

WALL STREET REPREND SON SOUFFLE À LA VEILLE DE LA PUBLICATION DE RÉSULTATS IMPORTANTS Les trois principaux indices de Wall Street sont restés relativement stables mardi, une série de publications financières positives aidant à contrebalancer certaines craintes à l'approche des résultats de poids lourds du marché tels que Tesla TSLA.O , IBM IBM.N et Intel INTC.O .

Alors que le Dow .DJI a légèrement augmenté, le S&P 500

.SPX a légèrement baissé et le Nasdaq .IXIC a glissé. Les résultats de la matinée ont apporté quelques encouragements, General Motors GM.N ayant revu à la hausse ses perspectives financières pour l'année et légèrement abaissé ses estimations concernant l'impact des droits de douane, ce qui a fait grimper les actions du constructeur automobile de 14 %. GM a été l'un des plus grands stimulants pour le secteur de la consommation discrétionnaire .SPLRCD , aidant à compenser la baisse des actions de Tesla.

Les actions de Coca-Cola KO.N ont augmenté de 3,7 % après que les résultats du troisième trimestre ont dépassé les attentes de Wall Street grâce à une demande soutenue pour ses boissons sans sucre et Fairlife aux États-Unis, et pour les sodas à l'échelle internationale, malgré des dépenses prudentes dans le monde entier. Parmi les valeurs de la défense, les actions de GE Aerospace GE.N ont gagné plus de 1 % après avoir relevé ses prévisions de bénéfices pour l'année, tandis que Lockheed Martin LMT.N et RTX RTX.N ont revu à la hausse leurs estimations de bénéfices et de revenus pour l'année. Alors que les actions de RTX ont augmenté de 9 %, celles de LMT ont chuté de 2,4 %.

L'or XAU= ayant fortement baissé après les récentes hausses, les actions de Newmont NEM.N ont chuté de 7,9 %, ce qui a exercé une pression sur le secteur des matériaux et en a fait le plus grand perdant parmi les 11 principaux secteurs de l'indice S&P.

Voici un aperçu à partir de 10:27 a.m. ET/ 1427 GMT

(Sinéad Carew)

*****

POUR LES ARTICLES PRÉCÉDENTS DE MARDI SUR LES MARCHÉS EN DIRECT QU'EN EST-IL DES VALEURS NON-AI? CLIQUEZ ICI LA BOFA CONSIDÈRE LE COMMERCE DE DÉTAIL COMME UNE VOIE DE CROISSANCE CLÉ POUR LES MARCHÉS PRIVÉS CLIQUEZ ICI RÉSULTATS EUROPÉENS: BATTRE UNE BARRE QUI NE CESSE DE TOMBER CLIQUEZ ICI LE STOXX 600 SORT À PEINE LA TÊTE DE L'EAU SUITE À DES RÉSULTATS MITIGÉS CLIQUEZ ICI EUROPE AVANT LA CLOCHE: LE BREF RALLYE S'ESTOMPE CLIQUEZ ICI LES MARCHÉS BALAYENT LES INQUIÉTUDES, LE RALLYE DU RISQUE CONTINUE CLIQUEZ ICI