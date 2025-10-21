 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 254,50
+0,37%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street reprend son souffle à l'approche de la publication de résultats importants
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 16:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le S&P 500 et le Nasdaq restent presque stables, le Dow Jones progresse

*

Le secteur de la consommation discrétionnaire est en tête des gains, le secteur des matériaux est le plus grand perdant

*

L'indice Euro STOXX 600 reste stable

*

Hausse du dollar, baisse du brut, baisse de l'or de plus de 5 %, baisse du bitcoin

*

Le rendement du Trésor américain à 10 ans tombe à ~3,96%

21 octobre - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante

WALL STREET REPREND SON SOUFFLE À LA VEILLE DE LA PUBLICATION DE RÉSULTATS IMPORTANTS Les trois principaux indices de Wall Street sont restés relativement stables mardi, une série de publications financières positives aidant à contrebalancer certaines craintes à l'approche des résultats de poids lourds du marché tels que Tesla TSLA.O , IBM IBM.N et Intel INTC.O .

Alors que le Dow .DJI a légèrement augmenté, le S&P 500

.SPX a légèrement baissé et le Nasdaq .IXIC a glissé. Les résultats de la matinée ont apporté quelques encouragements, General Motors GM.N ayant revu à la hausse ses perspectives financières pour l'année et légèrement abaissé ses estimations concernant l'impact des droits de douane, ce qui a fait grimper les actions du constructeur automobile de 14 %. GM a été l'un des plus grands stimulants pour le secteur de la consommation discrétionnaire .SPLRCD , aidant à compenser la baisse des actions de Tesla.

Les actions de Coca-Cola KO.N ont augmenté de 3,7 % après que les résultats du troisième trimestre ont dépassé les attentes de Wall Street grâce à une demande soutenue pour ses boissons sans sucre et Fairlife aux États-Unis, et pour les sodas à l'échelle internationale, malgré des dépenses prudentes dans le monde entier. Parmi les valeurs de la défense, les actions de GE Aerospace GE.N ont gagné plus de 1 % après avoir relevé ses prévisions de bénéfices pour l'année, tandis que Lockheed Martin LMT.N et RTX RTX.N ont revu à la hausse leurs estimations de bénéfices et de revenus pour l'année. Alors que les actions de RTX ont augmenté de 9 %, celles de LMT ont chuté de 2,4 %.

L'or XAU= ayant fortement baissé après les récentes hausses, les actions de Newmont NEM.N ont chuté de 7,9 %, ce qui a exercé une pression sur le secteur des matériaux et en a fait le plus grand perdant parmi les 11 principaux secteurs de l'indice S&P.

Voici un aperçu à partir de 10:27 a.m. ET/ 1427 GMT

(Sinéad Carew)

*****

POUR LES ARTICLES PRÉCÉDENTS DE MARDI SUR LES MARCHÉS EN DIRECT QU'EN EST-IL DES VALEURS NON-AI? CLIQUEZ ICI LA BOFA CONSIDÈRE LE COMMERCE DE DÉTAIL COMME UNE VOIE DE CROISSANCE CLÉ POUR LES MARCHÉS PRIVÉS CLIQUEZ ICI RÉSULTATS EUROPÉENS: BATTRE UNE BARRE QUI NE CESSE DE TOMBER CLIQUEZ ICI LE STOXX 600 SORT À PEINE LA TÊTE DE L'EAU SUITE À DES RÉSULTATS MITIGÉS CLIQUEZ ICI EUROPE AVANT LA CLOCHE: LE BREF RALLYE S'ESTOMPE CLIQUEZ ICI LES MARCHÉS BALAYENT LES INQUIÉTUDES, LE RALLYE DU RISQUE CONTINUE CLIQUEZ ICI

Véhicules électriques

Valeurs associées

BTC/USD
112 079,2412 USD CryptoCompare +1,34%
COCA-COLA CO
70,685 USD NYSE +3,25%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 012,42 Pts Index Ex +0,65%
GE AEROSPACE
304,710 USD NYSE +0,61%
GENERAL MOTORS
67,160 USD NYSE +15,75%
IBM
284,205 USD NYSE +0,20%
INTEL
38,1059 USD NASDAQ +0,02%
LOCKHEED MARTIN
493,560 USD NYSE -2,41%
NASDAQ Composite
22 954,18 Pts Index Ex -0,16%
NEWMONT
86,030 USD NYSE -9,34%
Or
4 109,04 USD Six - Forex 1 -5,68%
RTX
173,230 USD NYSE +7,82%
S&P 500 INDEX
6 739,44 Pts CBOE +0,06%
STOXX Europe 600
573,30 Pts DJ STOXX +0,21%
TESLA
447,3180 USD NASDAQ -0,03%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 21/10/2025 à 16:42:13.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

