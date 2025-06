Wall Street : reprend son ascension vers les sommets absolus information fournie par Cercle Finance • 03/06/2025 à 22:59









(CercleFinance.com) - Le moindre prétexte haussier est monté en épingle, les vents contraires sont systématiquement ignorés: Wall Street a repris de la hauteur en prenant prétexte de la rumeur de l'imminence d'un entretien téléphonique entre Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping sur les relations commerciales entre les 2 pays.

Alors que les derniers développement sont des embargos sur les puces haute performance fabriqués aux US tandis que Pékin opère un embargo qui ne dit pas son nom sur les terres rares destinées aux pays occidentaux.



Les indices US ont tranquillement amplifié leurs gains au fil des heures : le Dow Jones gagne 0,5%, le S&P500 +0,6% et le Nasdaq +0,8% (il revient à 2% de ses sommets), dans le sillage de Nvidia (+2,9%) et des semi-conducteurs (exactement comme hier soir, avec une intensité encore plus marquée), d'où l'envolée d'ARM, Broadcom, Micron (+4,1%) ou Microchip (gains de 6,4%) et On Semiconductor (+11,3%).



Côté chiffres, les commandes à l'industrie - publiées dans l'après-midi - sont reparties à la baisse en avril après avoir aligné quatre mois consécutifs de hausse, a annoncé mardi le Département du Commerce.



Ces commandes ont chuté de 3,7%, essentiellement sous l'effet d'une baisse de 51,5% des commandes de biens aéronautiques, après une hausse révisée de 3,4% le mois précédent, là où les économistes projetaient une baisse de 3,1%.

Les livraisons ont quant à elles baissé de 0,3%, enchaînant un second mois de baisse après leur repli de 0,2% en mars.



Le rapport sur les ouvertures de poste JOLT, un indicateur suivi de près par la Réserve fédérale, a cessé de se dégrader et les offres d'emploi sont repartie légèrement à la hausse en mai.



Le 'risk-on' sur les actions continue de faire de l'ombre aux T-Bonds : le rendement des Treasuries à dix ans décale d'à peine -0,5 points de base à 4,4560%, le '30 ans' efface -1,3Pt vers 4,982%... mais cela reste très proche des 5,000%.



Aucun signe de stress lié à l'actualité géopolitique : Trump vient de déclarer que 'si une solution ne se dessine pas rapidement pour la paix en Ukraine, on se dirige tout droit vers une 3ème guerre mondiale'.





