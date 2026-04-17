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Wall Street reprend le large avec la réouverture d'Ormuz
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 22:14

Les marchés américains ont terminé la semaine en nette hausse, portés par un apaisement des tensions géopolitiques et une chute marquée des prix du pétrole après l'annonce de la réouverture du détroit d'Ormuz. Le S&P 500 a progressé de 1,2% à 7 126 points. Le Dow Jones a gagné 1,79% à 49 447,4 points, tandis que le Nasdaq 100 a avancé de 1,29% pour atteindre 26 672,4 points.

Cette dynamique s'inscrit dans le sillage de l'annonce, la veille, d'un cessez-le-feu de dix jours entre le Liban et Israël, visant à suspendre les hostilités avec le Hezbollah, soutenu par l'Iran. Cet accord a levé un obstacle majeur dans les négociations plus larges entre Washington et Téhéran.

Dans ce contexte, l'Iran a annoncé la réouverture complète du détroit d'Ormuz à la navigation commerciale. Les autorités ont toutefois précisé que les navires devront suivre un "itinéraire coordonné" défini par l'Organisation portuaire et maritime iranienne.

Donald Trump a salué cette décision, tout en indiquant que le blocus naval américain des ports iraniens resterait en place tant qu'un accord global avec Téhéran ne serait pas finalisé.

Cette accalmie a entraîné une forte baisse des prix du pétrole. Le baril de WTI a reculé à 83,15 dollars, tandis que le Brent s'est établi à 90,65 dollars. Cette détente a soutenu les valeurs liées au transport et aux loisirs, particulièrement sensibles aux coûts énergétiques.

Les titres de Royal Caribbean, United Airlines, Delta Air Lines, Carnival et Norwegian Cruise Line ont ainsi fortement progressé. À l'inverse, les groupes énergétiques comme Occidental Petroleum, Valero, Exxon Mobil ou APA Corp ont évolué en baisse.

Parmi les valeurs individuelles, Netflix a chuté de 9,72%, signant l'une des plus fortes baisses du S&P 500. Les investisseurs ont sanctionné le maintien des prévisions de marge du groupe, malgré une structure de coûts potentiellement allégée après l'abandon du projet d'acquisition de Warner Bros. Discovery.

Les marchés resteront attentifs la semaine prochaine aux ????ements géopolitiques, mais aussi à une nouvelle vague de publications d'entreprises. Les résultats de groupes majeurs comme Tesla, Intel ou SK Hynix seront particulièrement scrutés afin d'évaluer la capacité des géants technologiques à soutenir la dynamique haussière.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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