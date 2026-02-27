Wall Street : repli modéré vu l'ampleur des vents contraires, mois de février négatif
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 22:57
Les indices américains terminent dans le rouge ce vendredi, pas au plus bas, mais cela suffit à faire basculer les scores hebdomadaires et mensuels dans le rouge, sauf le Dow Jones qui reste dans le vert sur février pour une poignée de centièmes de % (48.978 contre 48.892), sur fond de flambée du pétrole ( 3%) après le refus de Téhéran de renoncer à ses programmes nucléaires, et toujours miné par le regain regain d'inquiétude autour du secteur de l'intelligence artificielle.
Et comme si cela ne suffisait pas à plomber l'atmosphère, se rajoutent des préoccupations récurrentes concernant l''inflation, avec des niveaux plus élevés qu'anticipé publiés cette semaine (PCE à 2,9%), et y compris ce vendredi avec les prix à l'importation.
Au final, le S&P 500 recule de 0,43% à 6 880 points, le Dow Jones cède 1,05% à 48 978 points et le Nasdaq abandonne 0,92% à 22.668 (contre -1,5% au plus bas), le Russell-2000 -1,7% à 2.632.
Attention à l'apparente incohérence du repli modéré du Nasdaq-100 (-0,3% à 24.960) car le score est fortement impacté par les 13,3% de Netflix après l'abandon de son offre du Warner.
Alors certes, Zscalers a perdu symétriquement -13,4% (après avoir fait état d'une perte nette trimestrielle plus importante que prévu au 2ème trimestre) mais ce titre ne pèse que 27Mds$ contre 357Mds$ pour Netflix, soit 13,2 fois plus.
"SOXX" (-2%) qui agrège les fabricants de semi-conducteurs : on note ce soir le repli de Broadcom, Applied Materials et Micron de -0,9% en moyenne, AMD de -1,7%, Datadog -3,9%.
Les "7 fantastiques" poursuivent leur repli collectif dans le sillage d'Apple -3,2%, Microsoft -2,2%, Tesla -1,5%, Meta -1,35%.
Le Dow Jones a été plombé par les valeurs financières, le secteur bancaire affiche de loin la pire performance sectorielle avec Citigroup -5,2%, Wells Fargo -5,6%, Morgan Stanley -6,25%, Apollo Global -8,6% : l'activité "crédit" est sous pression depuis les difficultés rencontrées par Blue Owl sur le segment "PME/PMI".
Mais d'autre établissement observent des taux de défaut élevés(on bat des records depuis 2008) sur le "crédit conso", le "revolving", les "prêts auto", et surtout l'immobilier commercial.
Deux petits rayons de soleil tout de même avec Dell qui s'envole de près de 22% : le groupe a dévoilé des perspectives particulièrement optimistes pour 2027 et s'est engagé à redistribuer davantage de liquidités à ses actionnaires.
Block, spécialiste du paiement mobile, progresse de 16,6% après l'annonce de la suppression de 4 000 postes, soit près de la moitié de ses effectifs, dans le cadre d'une transition stratégique vers l'intelligence artificielle.
Sur le plan macroéconomique, le département du Travail a indiqué que l'indice des prix à la production avait progressé de 0,5% en janvier, contre 0,3% attendu par les économistes interrogés. En rythme annuel, la hausse atteint 2,9%, là encore au-dessus des 2,6% anticipés.
Ces chiffres renforcent l'idée d'une inflation plus tenace que prévu, susceptible de compliquer la trajectoire de la politique monétaire.
La hausse de 6,5% du VIX" n'a pas grand chose à voir avec l'inflation car le stress se situe plutôt du côté du "géopolitique" : Trump vient de déclarer "qu'il n'est pas content" de la teneur des négociations avec l'Iran.
L'ayatollah Ahmad Khatami s'est exprimé aujourd'hui lors de la prière du vendredi à Téhéran, avec le statut de porte-parole du "Guide Suprême" Ali Khameini.
Il a déclaré que "la République islamique n'a jamais accepté la suspension arbitraire de l'enrichissement de l'uranium et ne l'acceptera jamais. Ni temporairement, ni partiellement, ni sous aucune condition".
Cela sonne donc le glas de pourparlers de Genève qui étaient mal partis puisque les USA exigeaient le démantèlement des sites nucléaires de Fordow, de Natanz et d'Ispahan, puis la remise de tout l'uranium déjà enrichi et arrêt définitif de l'enrichissement.
La contre-proposition iranienne offrait un moratoire de 3 à 5 ans, assortie du maintien des droits d'enrichissement pour le combustible civil.
Ce matin, l'Inde et la Chine ont appelé leurs ressortissants à quitter l'Iran, tandis que l'Allemagne a averti ses citoyens en Israël de se préparer à d'éventuelles fermetures de l'espace aérien.
L'ambassade américaine à Beyrouth a entamé son évacuation et à 10H24, l'ambassadeur des Etats-Unis à Jérusalem, Mike Huckabee, a diffusé un message officiel appelant le personnel "non essentiel" et aux autres ressortissants américains de quitter le sol israélien par "n'importe quel vol disponible".
Ankara annonce ce soir suspendre les vols vers l'Iran à compter de ce soir.
Enfin, Donald Trump vient d'ordonner à toutes les agences fédérales de cesser -immédiatement- d'utiliser les outils d'I.A d'Anthropic après que le CEO -Dario Amodei- ait définitivement refusé qu'Anthropic serve à la surveillance de masse des Américains -comme le fait Palantir- et à la gestion de systèmes d'armes entièrement autonome capables d'ouvrir le feu sans contrôle et validation d'un opérateur humain.
A lire aussi
-
Donald Trump tient le monde en haleine: il a affiché vendredi son mécontentement envers l'Iran, mais dit n'avoir pas pris de "décision finale" sur d'éventuelles frappes, alors que le médiateur omanais s'est targué d'une percée dans les négociations pour éviter ... Lire la suite
-
La Nasa a annoncé vendredi bouleverser ses plans de retour sur la Lune en ajoutant une mission lunaire habitée supplémentaire avant l'envoi d'astronautes sur la surface lunaire, toujours prévu pour 2028. Ce changement abrupt dans le programme Artémis est destiné ... Lire la suite
-
Le Pakistan a bombardé vendredi plusieurs grandes villes afghanes, dont la capitale Kaboul, le gouvernement pakistanais ayant déclaré une "guerre ouverte" aux autorités talibanes à la suite d'une offensive afghane lancée la veille à sa frontière. Longtemps proches, ... Lire la suite
-
A l'aube de sa troisième année de mandat, le président ultralibéral argentin Javier Milei s'apprête à voir adopter une réforme clef à ses yeux sur la législation du travail, un texte clivant et aux effets incertains sur l'emploi. Débat et vote à l'intérieur du ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer