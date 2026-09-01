Wall Street : repli anodin, voire inespéré vu la teneur de l'actualité

Wall Street s'en tire remarquablement bien ce lundi, compte tenu de la flambée des taux et du contexte géopolitique, marqué par une reprise du conflit, en mode "escalade", dans le Golfe depuis la fin de l'après-midi. Le "VIX" fait une embardée de 9,5% vers 16,35 et le S&P 500 auquel il est associé ne consolide que de -0,7% : une déconnexion dans ces proportions semble inexplicable. Le Dow Jones est à peine plus affecté avec -0,8% et le Nasdaq Composite perd 1%, presque à contrecoeur... le Russell 2000, plus vulnérable lâche -1,35%, mais vu l'actualité du jour, ce n'est pas cher payé.

Le "fait du jour", ce pourrait être naturellement les records en série en termes de flambée des taux d'intérêt mais les gros titres ce soir sur les chaine financières, c'est le bombardement par les Etats Unis d'une dizaine de sites militaires sur les côtes iranienne, au nord ouest comme au sud-Est du détroit d'Ormus.

Le Centcom confirme avoir visé des installations du Corps des gardiens de la révolution islamique après la riposte de dimanche (avec des missiles qui ont tous été interceptés selon la version officielle) contre des installations américaines en Jordanie.

Les Émirats arabes unis ont également annoncé avoir neutralisé un drone iranien au-dessus de leurs eaux territoriales.

Lundi, le sentiment qui dominait était la tension était montée le weekend mais allait retomber avant la réouverture des marchés, ce qui fut le cas lundi... mais les frappes du jour semblent démontrer que les Etats-Unis ont bien l'intention d'escalader le conflit, après avoir fait des annonces la semaine passée laissant supposer que l'option militaire était mise de côté, du fait de la mise en oeuvre du "plus sévère blocus économique de l'histoire".

Les marchés pétrolier y avaient cru la semaine, le cours du "WTI" retombant vers 84 USD : c'est la douche froide et le baril bondit de 7% vers 90,8 USD (le "Brent" grimpe de 5% vers 95,4 USD).

La reprise des hostilités -car il ne s'agit plus "d'incidents" comme ce weekend- pourrait trahir une forme de "nervosité" de Donald Trump à l'approche des élections de mi-mandat de novembre : il vient d'ailleurs de prévenir que si l'Iran riposte -ce qui apparaît hautement probable-, alors il ordonnera une riposte encore plus massive.

D'après les derniers sondages (Reuters/Ipsos), sa cote d'approbation s'établit à 33%, tandis que 36% des Américains approuvent la guerre contre l'Iran ( Reuters/Ipsos).

L'ambassade américaine au Qatar a parallèlement averti d'un risque d'"escalade imprévue"... et Vladimir Poutine vient de réitérer son soutien à l'Iran (soutien logistique et stratégique s'entend).

En cas de reprise du conflit, Téhéran avait prévenu que l'interruption du trafic pourrait ne pas concerner uniquement le détroit d'Ormuz, mais également celui de Bab El Mandeb.

Dans ce cas, outre une aggravation des pénuries, le coût du fret maritime pourrait exploser (si le passage par Suez est interrompu, des milliers de navires venus d'Asie ou y retournant seront obligés de faire le tour de l'Afrique)

Les conséquences inflationnistes seraient colossales : les T-Bonds US crèvent ce soir tous les plafonds avec un "10 ans" à 4,5Pts vers 4,803%, un "30 ans" à 2,3Pts vers 5,2720%, un "2 ans" en ébullition avec 5,2Pts à 4,402% (pire marque depuis 18 mois... et il faut ensuite remonter à juillet 2024).

Il convient donc de souligner que le Nasdaq, ainsi que le "SOXX" (-2% mais il préserve le palier des 500 USD) d'ordinaire très sensible à la tension des taux, digère de façon remarquable le franchissement des 5% (rendement moyen) par les emprunts de maturité 10 à 30 ans.

A l'approche de la prochaine réunion de la Fed, l'hypothèse d'un nouveau tour de vis monétaire gagne rapidement du terrain et le baromètre Fedwatch indique ce soir un consensus de 68% en faveur d'un tour de vis à 3,75% le 16 septembre.

La FED fait le nécessaire pour préparer Wall Street à cette éventualité.

Le gouverneur de la Fed, Michael Barr, membre votant du FOMC, s'est dit prêt à soutenir une hausse des taux d'intérêt si l'inflation ne montrait pas de signes suffisants de ralentissement vers l'objectif de 2% fixé par la banque centrale : d'ici 15 jours, il n'y a aucune chance que ça se produise, sauf chiffres de l'emploi témoignant d'un ralentissement économique catastrophique.

Et cela non plus, ce n'est pas un scénario crédible vu la teneur du rapport JOLTS du Département américain au Travail : les offres d'emploi progressent (de 7.182 millions à 7,271 millions) en juillet.

Seul bémol, le consensus ciblait 7,330 millions mais à 1,5% près, cela ne change rien au tableau.

Autre petit signal faible, l'indice ISM manufacturier a reculé à 54,6 points en août, après 55,6 en juillet, alors que les économistes tablaient sur 55,2.

Les investisseurs prendront connaissance demain du rapport sur l'emploi privé ADP aux Etats-Unis, des commandes à l'industrie ou encore du Livre beige de la Fed.

Pour terminer sur une note plus positive, Dell s'envolait de 9% en "after hour" (à 464 USD) grâce à des résultats largement supérieurs aux attentes et un fort relèvement de ses objectifs annuels. Le groupe bénéficie de l'accélération des investissements dans les infrastructures d'intelligence artificielle, qui stimule particulièrement ses ventes de serveurs.

Le titre qui avait perdu près de 7% en séance ce mardi, affiche de nouveau une hausse de 236% depuis le début de l'année, mais reste à environ 10% de son record absolu des 514 USD du 13 août dernier.